Joaquín Freitas em campo pelo River Plate - AFP

Joaquín Freitas em campo pelo River PlateAFP

Publicado 30/08/2026 17:20

Rio - O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Joaquín Freitas , de 19 anos, junto ao River Plate. De acordo com informações do jornalista argentino Germán García Grova, o jovem expressou o desejo de se transferir para o futebol brasileiro, e o acordo com o clube de Buenos Aires está próximo.

A operação deverá girar em torno de 17 milhões de dólares (cerca de R$ 88,29 milhões). O River Plate deseja manter 20% dos direitos de Joaquín Freitas para uma possível transferência futura.

Com as saídas de Wallace Yan para o Bragantino e Gonzalo Plata para o futebol russo, o Flamengo deseja uma reposição para o ataque. Joaquín Freitas, que tem contrato com o River Plate até o término de 2028, é considerado uma grande promessa do futebol argentino.

Joaquín Freitas vinha tendo espaço aos poucos com o técnico Eduardo Coudet, que foi demitido na semana passada, depois da eliminação na Sul-Americana. Na atual temporada, ele entrou em campo em 30 jogos, com três gols marcados e duas assistências.

O atacante, que tem contrato com o River Plate até o término de 2028, é considerado uma grande promessa do futebol argentino.