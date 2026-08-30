Joaquín Freitas em campo pelo River PlateAFP
Flamengo encaminha a contratação de atacante do River Plate
Com a saída de Plata e de Wallace Yan, Rubro-Negro vai em busca de reposição para o setor do ataque; jogador é considerado promessa
Flamengo encaminha a contratação de atacante do River Plate
Com a saída de Plata e de Wallace Yan, Rubro-Negro vai em busca de reposição para o setor do ataque; jogador é considerado promessa
Flamengo deseja feliz aniversário a Gabigol: 'Um dos maiores'
Centroavante completa 30 anos neste domingo (30); Rubro-Negro deu os parabéns ao jogador, que hoje defende o Santos, nas redes sociais
Gonzalo Plata se despede do Flamengo: 'Fizemos história juntos'
Ponta equatoriano desembarcou na capital da Rússia, na manhã deste domingo (30), para se apresentar ao Dínamo de Moscou, seu novo clube
Alex Sandro volta a sentir dores e deve desfalcar Flamengo em clássico
Lateral-esquerdo vivia expectativa de jogar contra o Botafogo, mas apresentou regressão; outros dois atletas também devem ficar de fora
Quem fica com a vaga de Plata no Flamengo? Veja prováveis substitutos
Utilizado em seis das oito partidas desde a volta da Copa do Mundo, equatoriano deixará lacuna no elenco; saiba quem pode ganhar minutos
Lateral do Flamengo destaca alinhamento no clube: 'Consegui entender'
Jogador, de 27 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2028; atleta recebeu proposta de clube inglês, mas acabou ficando
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.