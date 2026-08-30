Plata havia chegado ao Flamengo em agosto de 2024Adriano Fontes / Flamengo

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João Vitor Cravo
Rio - De saída para o Dínamo de Moscou, da Rússia, o equatoriano Gonzalo Plata publicou um texto emocionado de despedida ao Flamengo no Instagram. Neste domingo (30), pela manhã, o ponta já desembarcou na capital russa para assinar com o novo clube.
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"Fizemos história juntos, Flamengo. Vou embora orgulhoso e agradecido por tudo que vivemos, por cada título, por cada partida e cada momento defendendo esta camisa. Obrigado aos meus companheiros, comissões técnicas e a todas as pessoas que fizeram parte deste caminho no Flamengo. E especialmente à Nação, pelo carinho que me fizeram sentir desde o primeiro dia", escreveu Plata.
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"Levo lembranças que vão ficar comigo para sempre. Obrigado por tudo, Flamengo. Foi uma honra. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", completou o agora ex-jogador do Mais Querido.
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Nos comentários da postagem, Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Léo Ortiz e outros jogadores do clube carioca desejaram boa sorte ao equatoriano neste novo desafio.

Plata é recebido no aeroporto em Moscou

Na manhã deste domingo (30), Gonzalo Plata chegou com moral na capital da Rússia, para assinar com o Dínamo de Moscou. Logo no aeroporto, o ponta foi recebido com uma faixa do clube, apertos de mão, fotos, entrevistas e até um pão karavai, tradicional presente de boas-vindas no país.
Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de Moscou - Reprodução / Instagram @fcdynamo
Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de MoscouReprodução / Instagram @fcdynamo
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci
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Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de Moscou