Plata havia chegado ao Flamengo em agosto de 2024Adriano Fontes / Flamengo
Gonzalo Plata se despede do Flamengo: 'Fizemos história juntos'
Ponta equatoriano desembarcou na capital da Rússia, na manhã deste domingo (30), para se apresentar ao Dínamo de Moscou, seu novo clube
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