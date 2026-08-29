Plata em treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/08/2026 15:40 | Atualizado 29/08/2026 15:42

Rio - Vendido para o Dínamo de Moscou, da Rússia , Gonzalo Plata deixará o Flamengo após dois anos no clube. Muito utilizado no período, vezes como titular e outras como reserva, o equatoriano deixará um "buraco" no elenco. Veja quais jogadores pode ganhar minutos após sua saída.

Plata entrou em campo em seis das oito partidas do Rubro-Negro desde a volta da Copa do Mundo. Nos dois compromissos em que o ponta foi desfalque, por uma tendinite, sua vaga foi preenchida pelo jovem Lorran e pelo colombiano Jorge Carrascal, contra São Paulo e Internacional.

Com moral após boa intertemporada, a joia de 20 anos quase foi negociada com o futebol espanhol , mas ficou no elenco. Ainda assim, corre por fora na briga pela titularidade. Por outro lado, Carrascal é um dos principais candidatos a assumir a posição, na qual já foi testado algumas vezes por Leonardo Jardim.

Outro alternativa para Plata é Luiz Araújo. Recuperado de lesão no joelho, o ponta foi titular e marcou gol contra o Mirassol, pelo Brasileiro, mas ainda não recebeu tantos minutos desde que retornou.

Por fim, mesmo que já tenha revelado preferir jogar centralizado, Lucas Paquetá também pode ser uma opção para Leonardo Jardim. Para o meia entrar na vaga do equatoriano, é possível que alguma mudança tática tenha de ser feita. Mesmo assim, é um atleta que deve ser avaliado para preencher a lacuna.

Já sem Plata, o Flamengo volta a campo neste domingo (30), em clássico contra o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 25ª rodada do Brasileirão, no qual o Mais Querido é vice-líder.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato