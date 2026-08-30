Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/08/2026 19:45 | Atualizado 30/08/2026 19:46





"Acho que o primeiro tempo foi muito bom. Infelizmente, mais uma vez, não conseguimos traduzir o domínio nos gols marcados, porque se traduzíssemos, podíamos ter saído já no intervalo com no mínimo mais um gol. Não conseguimos. Na segunda parte, o adversário reagiu, tivemos algumas dificuldades e perdas de bola que deram algumas situações de definição para o adversário. Mas acho que as substituições ajudaram a voltar outra vez a ter o controle do jogo", disse.



Ao falar sobre a saída de Plata, Jardim destacou que precisa trabalhar com o elenco que tem à disposição. "Na minha carreira, com exceção do Monaco, de 2014 a 2020, tive a possibilidade de fazer um elenco à minha maneira. Nos outros clubes, sempre tive que me adaptar ao que existe e usá-los da melhor forma. O Flamengo é igual. Em todos os outros clubes, tive que chegar e tive que ganhar jogos. Se temos que ganhar jogos, tenho que colocar os jogadores nas melhores situações para que isso seja possível e rentabilizar o máximo que temos", afirmou. Rio — O técnico Leonardo Jardim destacou a boa atuação do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador também falou sobre a ausência de Gonzalo Plata, que deixou o time para jogar na Rússia, e falou da ausência de reforços de peso para a reta final da temporada."Acho que o primeiro tempo foi muito bom. Infelizmente, mais uma vez, não conseguimos traduzir o domínio nos gols marcados, porque se traduzíssemos, podíamos ter saído já no intervalo com no mínimo mais um gol. Não conseguimos. Na segunda parte, o adversário reagiu, tivemos algumas dificuldades e perdas de bola que deram algumas situações de definição para o adversário. Mas acho que as substituições ajudaram a voltar outra vez a ter o controle do jogo", disse.Ao falar sobre a saída de Plata, Jardim destacou que precisa trabalhar com o elenco que tem à disposição. "Na minha carreira, com exceção do Monaco, de 2014 a 2020, tive a possibilidade de fazer um elenco à minha maneira. Nos outros clubes, sempre tive que me adaptar ao que existe e usá-los da melhor forma. O Flamengo é igual. Em todos os outros clubes, tive que chegar e tive que ganhar jogos. Se temos que ganhar jogos, tenho que colocar os jogadores nas melhores situações para que isso seja possível e rentabilizar o máximo que temos", afirmou.

O comentário do treinador seguiu a mesma linha ao falar da ausência de reforços de peso para a sequência do ano.

"Minha função é treinar os que aqui estão. Tenho que treiná-los para preparar para o próximo o jogo contra o Mirassol, e depois e depois. Não tenho a função de trazer jogadores. E também, acho que aqui no Brasil, se fosse o treinador que escolhesse os jogadores, seria complicado. O Flamengo tem pessoas dentro do clube com essa responsabilidade, tem lideranças dentro do clube que orientam para onde são as funções. Por isso, o treinador tem que treiná-los e rentabilizar o máximo que nós temos."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Mirassol na próxima quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.