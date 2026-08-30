Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
"Acho que o primeiro tempo foi muito bom. Infelizmente, mais uma vez, não conseguimos traduzir o domínio nos gols marcados, porque se traduzíssemos, podíamos ter saído já no intervalo com no mínimo mais um gol. Não conseguimos. Na segunda parte, o adversário reagiu, tivemos algumas dificuldades e perdas de bola que deram algumas situações de definição para o adversário. Mas acho que as substituições ajudaram a voltar outra vez a ter o controle do jogo", disse.
Ao falar sobre a saída de Plata, Jardim destacou que precisa trabalhar com o elenco que tem à disposição. "Na minha carreira, com exceção do Monaco, de 2014 a 2020, tive a possibilidade de fazer um elenco à minha maneira. Nos outros clubes, sempre tive que me adaptar ao que existe e usá-los da melhor forma. O Flamengo é igual. Em todos os outros clubes, tive que chegar e tive que ganhar jogos. Se temos que ganhar jogos, tenho que colocar os jogadores nas melhores situações para que isso seja possível e rentabilizar o máximo que temos", afirmou.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Mirassol na próxima quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
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