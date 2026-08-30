Alex Telles reclamou de dores na posterior da coxa aos 20 minutos do primeiro tempo - Reprodução / Premiere

Alex Telles reclamou de dores na posterior da coxa aos 20 minutos do primeiro tempoReprodução / Premiere

Publicado 30/08/2026 16:50 | Atualizado 30/08/2026 18:32

Rio — O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, foi substituído por lesão aos 20 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Flamengo , neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e se tornou uma preocupação para o técnico Rodrigo Bellão.

No lance, o defensor disputou bola com Emerson Royal próximo à linha de fundo. No momento da queda, ele levou as mãos à região posterior da coxa esquerda.

Com isso, Lucas Monzón entrou no lugar do jogador. Câmeras da transmissão flagraram o atleta recebendo atendimento no banco de reservas. O clube ainda não se manifestou sobre a gravidade da lesão. A partida terminou com vitória do Rubro-Negro por 3 a 0.