Flamengo e Botafogo voltam a se enfrentar após cinco meses - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo e Botafogo voltam a se enfrentar após cinco mesesGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/08/2026 09:19

Rio - Dia de Clássico da Rivalidade. Flamengo Botafogo se encaram neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na 2ª posição, o Mais Querido quer vencer e encurtar a distância para o líder Palmeiras. Em 11º, o Glorioso precisa voltar a pontuar e deve fazer jogo duro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube)

Como chega o Flamengo

Após perder invencibilidade de sete jogos desde o fim da pausa para a Copa, o Flamengo quer "sacudir a poeira" da derrota para o Cruzeiro e voltar a vencer. Caso supere o rival, o Rubro-Negro pode encurtar para três pontos a distância para o líder Palmeiras, que enfrenta o Mirassol neste domingo (30).

Para isso, Leonardo Jardim terá o retorno de Léo Pereira, poupado no último fim de semana. Lesionados, Alex Sandro, Vitão e De la Cruz devem ficar de fora. A principal dúvida é quem será o substituto de Gonzalo Plata, vendido para o Dínamo de Moscou, da Rússia.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Como vem o Botafogo

Com a demissão de Franclim e a eliminação na Sul-Americana, o Botafogo vem de um mês de agosto caótico. No Brasileiro, a equipe acumulou duas derrotas nas duas últimas rodadas e perdeu posições na tabela. Hoje em 11º, a cinco pontos do Z-4, o Glorioso precisa voltar a pontuar para não correr riscos.

Para o clássico, o técnico Rodrigo Bellão poderá contar com o volante Danilo, recuperado de um desconforto muscular. Suspenso no último jogo, Arthur Cabral deve voltar ao time, ao lado de Danilo Pereira no ataque. Huguinho também deve retomar vaga no meio-campo.

A provável escalação do Botafogo é: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino, Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Danilo Pereira.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci