Danilo pode reforçar o Botafogo no próximo domingo (30)Vitor Silva / Botafogo
O volante de 25 anos tinha sido desfalque no duelo contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira (24). Ele ficou fora para evitar um problema maior e ficou em observação durante a recuperação, que poderia chegar a duas semanas.
Outro nome que volta à equipe é o atacante Arthur Cabral, que retorna de suspensão após ser expulso no duelo contra o Vitória. Warleson também deve voltar aos relacionados. O goleiro retornou aos treinos após ter sido ausência por levar uma solada no rosto contra o Cienciano, pela Sul-Americana.
Por outro lado, o Alvinegro terá o desfalque de Matheus Martins. O ponta de 23 anos está acertado com o Dínamo Moscou, da Rússia, e não atua mais pela equipe carioca.
O duelo entre Botafogo e Flamengo será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. No momento, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.