Nathan Silva está na mira do Botafogo - Divulgação / Pumas

Nathan Silva está na mira do BotafogoDivulgação / Pumas

Publicado 28/08/2026 17:12

Rio - O Botafogo teve uma proposta recusada pelo Pumas pelo zagueiro Nathan Silva, de 29 anos . O clube mexicano não deseja liberar o atleta, que tem contrato somente por mais oito meses. O Alvinegro segue confiante e as negociações não foram encerradas. As informações são do jornalista argentino Cesar Luis Merlo.

O Botafogo ofereceu cerca de 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) pelo defensor. No começo do ano, o clube teve uma oferta rejeitada pelo Pumas. Na ocasião, a justificativa foi de que a janela de transferências mexicana estava fechada, o que impediria o clube de repor a zaga em caso de saída.

Até o momento, o clube carioca finalizou a contratação de sete jogadores na atual janela de transferências: os goleiros Gabriel Batista e Warleson; o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e os atacantes Danilo Pereira e Tiquinho Soares.

Nathan Silva, de 29 anos, teve passagens pelo Atlético-MG, Coritiba e Atlético-GO. Ele volta ao radar do Botafogo, que busca reforçar a defesa para a sequência da temporada. O atleta tem 1,83m e é destro.