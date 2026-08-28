Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, o volante Danilo, de 25 anos, deverá desfalcar o clube carioca por até duas semanas. De acordo com informações do portal "GE", este é o prazo que o Alvinegro vem trabalhando pela recuperação do atleta.
LEIA MAIS: Botafogo encaminha contratação do zagueiro Nathan Silva
O atleta ficou de fora da partida da última segunda-feira (24) contra o Athletico-PR por conta de dores musculares. Na atual semana, o volante não participou das atividades ao lado do elenco alvinegro.
LEIA MAIS: Tiquinho abre as portas para retorno de Luiz Henrique: 'Está na hora'
Danilo, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, voltou ao Botafogo e acabou não sendo negociado nem para o Palmeiras nem para o futebol europeu como era esperado pelo staff do atleta.
LEIA MAIS: Com curativo no queixo, Warleson retoma treinos no Botafogo
Destaque absoluto no primeiro semestre, o volante não vive seu melhor momento. Ele chegou a ser vaiado por torcedores depois da eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana pelo Cienciano.