Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Danilo pode desfalcar o Botafogo por duas semanas
Jogador, de 25 anos, não vive bom momento na temporada e acabou sendo vetado contra o Athletico-PR por problemas musculares
Pumas endurece, mas Botafogo segue confiante por zagueiro
Alvinegro busca mais um reforço para o segundo semestre; até o momento sete novos jogadores chegaram ao clube de General Severiano
Danilo Pereira explica por que cedeu a camisa 9 para Tiquinho Soares
Atacante afirmou que tomou a decisão 'de coração' e destacou a importância do novo reforço para o clube e a torcida alvinegra
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Botafogo encaminha contratação do zagueiro Nathan Silva
Glorioso tentou contratar o defensor no início do ano, mas proposta foi recusada pelo Pumas devido ao fechamento da janela na época
Tiquinho abre as portas para retorno de Luiz Henrique: 'Está na hora'
Botafogo tem interesse no atacante do Zenit; em 2024, o Pantera foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores
Diretor do Botafogo celebra retorno de Tiquinho: 'Em casa de novo'
Léo Coelho também falou sobre a preparação individualizada e o trabalho para o que o atacante esteja apto o quanto antes
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