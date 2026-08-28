Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2026 14:50 | Atualizado 28/08/2026 18:06

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, o volante Danilo, de 25 anos , deverá desfalcar o clube carioca por até duas semanas. De acordo com informações do portal "GE", este é o prazo que o Alvinegro vem trabalhando pela recuperação do atleta.

O atleta ficou de fora da partida da última segunda-feira (24) contra o Athletico-PR por conta de dores musculares. Na atual semana, o volante não participou das atividades ao lado do elenco alvinegro.

Danilo, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, voltou ao Botafogo e acabou não sendo negociado nem para o Palmeiras nem para o futebol europeu como era esperado pelo staff do atleta.

Destaque absoluto no primeiro semestre, o volante não vive seu melhor momento. Ele chegou a ser vaiado por torcedores depois da eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana pelo Cienciano.