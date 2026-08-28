Nathan Silva está na mira do BotafogoDivulgação / Pumas

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Gabriel Salotti
Rio — O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Nathan Silva, do time mexicano Pumas, conforme a 'ESPN'. O defensor, que deve fechar o vínculo até o fim de 2029, é um desejo antigo do Glorioso - o clube tentou assinar com ele no início do ano.

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Naquela ocasião, o Alvinegro ofereceu 1,8 milhão de euros (R$ 10,9 milhões) por 100% dos direitos econômicos. No entanto, a justificativa do Pumas para a recusa foi de que a janela de transferências mexicana estava fechada, o que impediria o clube de repor a zaga em caso de saída.

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Nathan Silva, de 29 anos, teve passagens pelo Atlético-MG, Coritiba e Atlético-GO. Ele volta ao radar do Botafogo, que busca reforçar a defesa para a sequência da temporada. O atleta tem 1,83m e é destro.
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Nathan Silva está na mira do Botafogo
Nathan Silva se notabilizou atuando pelo Atlético-MG antes de se transferir para o Pumas, em 2024