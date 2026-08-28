Danilo Pereira em treino do Botafogo no Espaço LonierVitor Silva/BFR
"Eu não sabia como funcionava, por já ter usado a 9 em alguns jogos, então liguei para o pessoal da direção para colocar a camisa à disposição do Tiquinho e eles agradecerem e elogiaram minha atitude. Mas fiz isso de coração, entendendo a dimensão dele pro clube, para a torcida, vendo toda a repercussão desse retorno dele. Agora é escrever a minha história com outra camisa e, quem sabe, deixá-la marcada no clube também", disse Danilo Pereira.
Anteriormente, quando Tiquinho Soares foi anunciado na última quarta-feira (26), o atacante optou por utilizar a camisa 18. No entanto, após a decisão de Danilo Pereira, o atleta já foi apresentado como a nova numeração:
"Não faz sentido, pela história que o cara tem aqui no Botafogo, não usar a 9 que ele consagrou com tantos títulos importantes. Então achei que era o correto a se fazer", completou.
Com a camisa 9, Tiquinho Soares fez história com o Botafogo. O atacante teve sua primeira passagem no Glorioso de 2022 a 2025. Durante o período, foram 120 jogos, com 44 gols e 17 assistências, e esteve presente na campanha dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024.
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