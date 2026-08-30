Marcão comanda treino do Fluminense na última sexta-feira (29) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão comanda treino do Fluminense na última sexta-feira (29)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/08/2026 08:40

Paraná - De olho nos líderes, Athletico-PR e Fluminense se encaram neste domingo (30), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão. O time da casa ocupa a 3ª posição do torneio, com 44 pontos, três a mais que o 4º colocado Tricolor das Laranjeiras.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como vem o Fluminense

Embalado sob comando do, agora efetivado, Marcão, o Fluminense vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro. Caso vença o jogo de logo mais, o clube carioca empatará em pontos com o Athletico e ficará a apenas um do vice-líder Flamengo, que encara o Botafogo neste domingo (30).

Para o duelo, o técnico terá a volta dos suspensos Guga e Lucho Acosta, mas não contará com o meia Alisson, com dores no quadril. Marcão deve manter a base dos últimos jogos, com exceção de Hércules, suspenso pelo terceiro amarelo. Thiago Silva pode ser preservado em virtude do gramado sintético.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva (Millán) e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR entra em campo para defender uma invencibilidade de nove rodadas no Brasileirão. Para isso, conta com o artilheiro do campeonato, Kevin Viveros, como principal esperança de gols. Em caso de vitória, a equipe paranaense pode ultrapassar o Flamengo e ficar a quatro pontos do líder Palmeiras.



Lesionados, os laterais-esquerdos Esquivel e Claudinho ainda estão fora de combate. Benavídez seguirá na lateral-direita e o zagueiro Dantas, após estreia entre os titulares contra o Botafogo, deve manter a vaga.

O técnico Odair Hellman deve ir a campo com: Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza e João Cruz; Leozinho e Viveros.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci