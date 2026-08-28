Alisson não irá encarar o Athletico-PR - Foto: Lucas Merçon / Fluminense.

Alisson não irá encarar o Athletico-PR Foto: Lucas Merçon / Fluminense.

Publicado 28/08/2026 15:49 | Atualizado 28/08/2026 15:53

Rio - O Fluminense tem mais um desfalque para a partida contra o Athletico-PR , neste domingo (30), às 11 h (de Brasília), em Curitiba, pelo Brasileiro. O volante Alisson, de 33 anos, apresentou dores no quadril e está vetado da viagem para a capital paranaense.

O volante poderia ter mais oportunidades, porque o volante Hércules está suspenso da partida. A tendência é que Nonato comece jogando. Sem Alisson, Marcão deverá ter apenas Otávio como opção no banco de reservas para o setor.

O volante está emprestado do São Paulo até o fim da temporada. A chegada de Alisson ao Fluminense foi um pedido de Luis Zubeldía, ex-treinador do clube carioca, que o treinou em passagem pela equipe do Morumbi.

Alisson não é relacionado desde o último dia 1º. A sua última partida foi contra o Operário-PR, no dia 12 de maio. Desde que chegou, o volante entrou em campo em apenas 11 partidas e deu uma assistência.