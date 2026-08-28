John Kennedy passou por operação no joelho direitoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Pedro Logato
Rio - O atacante John Kennedy, de 24 anos, foi internado novamente nesta semana para tratar complicações de uma operação realizada no joelho direito no último dia 18. O atleta é o artilheiro do Fluminense na temporada e apresentou um derrame articular considerado atípico.
"O atacante John Kennedy apresentou, no sexto dia de pós-operatório de LCA, um derrame articular atípico, que pode causar infecção. O atleta retornou ao hospital preventivamente", divulgou o Tricolor por sua assessoria de imprensa.
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Formado na base de Xerém, se lesionou no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil em duelo contra o Vasco no último dia 1º. Depois de um período para que a região fosse desinchada, John Kennedy passou pela operação em um hospital da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.
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A tendência é que John Kennedy não volte a jogar na atual temporada. O Fluminense não deu previsão, mas lesões como essas devem levar cerca de seis a oito meses de recuperação.
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Revelado pela base do Fluminense, o atacante era o principal destaque do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 38 jogos e anotou 15 gols, sendo o artilheiro tricolor no ano.