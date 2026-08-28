John Kennedy passou por operação no joelho direito - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

John Kennedy passou por operação no joelho direitoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 28/08/2026 11:48

"O atacante John Kennedy apresentou, no sexto dia de pós-operatório de LCA, um derrame articular atípico, que pode causar infecção. O atleta retornou ao hospital preventivamente", divulgou o Tricolor por sua assessoria de imprensa.

Formado na base de Xerém, se lesionou no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil em duelo contra o Vasco no último dia 1º. Depois de um período para que a região fosse desinchada, John Kennedy passou pela operação em um hospital da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

A tendência é que John Kennedy não volte a jogar na atual temporada. O Fluminense não deu previsão, mas lesões como essas devem levar cerca de seis a oito meses de recuperação.

Revelado pela base do Fluminense, o atacante era o principal destaque do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 38 jogos e anotou 15 gols, sendo o artilheiro tricolor no ano.