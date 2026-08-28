John Kennedy passou por operação no joelho direitoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.
John Kennedy volta a ser internado por complicações em operação
Atacante, de 24 anos, passou por um procedimento no joelho direito no último dia 18; tendência é que o jogador não atue mais em 2026
Alisson sente dores no quadril, e não irá encarar o Athletico-PR
Jogador, de 33 anos, não entra em campo desde antes da paralisação para a Copa do Mundo; veterano tem 11 jogos pelo Tricolor
Martinelli reencontra Odair, que o lançou no Fluminense: 'Gratidão'
Volante também vive a expectativa de poder ganhar a primeira chance na seleção brasileira e fala sobre o desejo de jogar no futebol europeu
Igor Rabello treina e pode voltar a ser opção no Fluminense
Zagueiro realiza tratamento conservador depois de sofrer luxação no ombro esquerdo e só deve passar por cirurgia ao final da temporada
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