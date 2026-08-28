Kevin Serna atua pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Kevin Serna atua pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/08/2026 09:03





"Comigo e com outros jogadores não teve nenhum problema. Zubeldía é um cara muito legal. Sempre foi muito legal comigo, sempre falando. Às vezes as redes inventam muitas informações e o mais importante é estar fechado com o grupo. Mas ele é uma grande pessoa", afirmou, ao 'Lance!'.



Serna, de 28 anos, também rasgou elogios a Marcão. "É um cara muito legal não só como treinador, mas como pessoa. É um cara que ajuda muito, passa muita confiança, é muito tranquilo. Sempre fala nos treinamentos que todos têm algo a melhorar, é um excelente ser humano e espero que possamos trabalhar juntos pelos resultados positivos. É um cara que trabalha muito e é muito tranquilo para transmitir essa confiança ao grupo." Rio — O atacante Kevin Serna tem sido um dos principais jogadores do Fluminense nas últimas semanas, em meio à boa fase do time após a efetivação de Marcão . Em entrevista, o atleta analisou o seu momento e ainda fez questão de afastar rumores sobre um possível problema de relacionamento com o técnico anterior, Luis Zubeldía."Comigo e com outros jogadores não teve nenhum problema. Zubeldía é um cara muito legal. Sempre foi muito legal comigo, sempre falando. Às vezes as redes inventam muitas informações e o mais importante é estar fechado com o grupo. Mas ele é uma grande pessoa", afirmou, ao 'Lance!'.Serna, de 28 anos, também rasgou elogios a Marcão. "É um cara muito legal não só como treinador, mas como pessoa. É um cara que ajuda muito, passa muita confiança, é muito tranquilo. Sempre fala nos treinamentos que todos têm algo a melhorar, é um excelente ser humano e espero que possamos trabalhar juntos pelos resultados positivos. É um cara que trabalha muito e é muito tranquilo para transmitir essa confiança ao grupo."

O jogador disse estar feliz pelo momento vivido no Fluminense e rechaçou a possibilidade de sair do clube, lembrando da proposta do Boca Juniors no início do ano.



"Para o jogador é sempre uma felicidade receber propostas, pois significa que está fazendo um bom trabalho, mas me sinto muito feliz no Rio, no Fluminense. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Estou muito feliz aqui, quero construir uma linda história no Fluminense, sigo trabalhando feliz aqui, minha família está feliz aqui e é por isso que seguimos", disse.



O Tricolor volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.