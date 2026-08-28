Kevin Serna atua pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
"Comigo e com outros jogadores não teve nenhum problema. Zubeldía é um cara muito legal. Sempre foi muito legal comigo, sempre falando. Às vezes as redes inventam muitas informações e o mais importante é estar fechado com o grupo. Mas ele é uma grande pessoa", afirmou, ao 'Lance!'.
Serna, de 28 anos, também rasgou elogios a Marcão. "É um cara muito legal não só como treinador, mas como pessoa. É um cara que ajuda muito, passa muita confiança, é muito tranquilo. Sempre fala nos treinamentos que todos têm algo a melhorar, é um excelente ser humano e espero que possamos trabalhar juntos pelos resultados positivos. É um cara que trabalha muito e é muito tranquilo para transmitir essa confiança ao grupo."
"Para o jogador é sempre uma felicidade receber propostas, pois significa que está fazendo um bom trabalho, mas me sinto muito feliz no Rio, no Fluminense. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Estou muito feliz aqui, quero construir uma linda história no Fluminense, sigo trabalhando feliz aqui, minha família está feliz aqui e é por isso que seguimos", disse.
O Tricolor volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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