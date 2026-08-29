Fred reencontra Thiago Neves - Leonardo Brasil/FFC

Fred reencontra Thiago NevesLeonardo Brasil/FFC

Publicado 29/08/2026 13:29 | Atualizado 29/08/2026 13:35

Rio - O Fluminense levou a melhor sobre o Bangu sobre o Bangu em duelo realizado neste sábado (29), em Xerém, pelo Campeonato Carioca Sub-20. O Tricolor comandado por Fred derrotou o clube da Zona Oeste, que tem Thiago Neves como técnico.

Atuando em casa, o Fluminense abriu o placar com Paulinho aos 14 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bangu reagiu e empatou com João Martins aos 27 minutos. No fim da partida, Bernardo André apareceu para dar a vitória para o Tricolor.

O duelo marcou o reencontro de Fred e Thiago Neves, ambos ídolos do Fluminense, que atuaram juntos também pelo Cruzeiro. Os dois foram estrelas do Tricolor no título do Campeonato Brasileiro em 2012.

Com o resultado, o Fluminense segue invicto e ocupa a vice-liderança do Campeonato Carioca Sub-20, mantendo o bom momento do time na competição desde a chegada de Fred no último dia 3.