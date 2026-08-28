Igor Rabello em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
O defensor se machucou na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no dia 15 de agosto. Na ocasião, foi substituído por Millán no começo do segundo tempo.
Agora, Igor Rabello vive expectativa para voltar a ser relacionado no Tricolor. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, domingo (30), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência, porém, é que ele só retorne na partida seguinte, diante do Vasco.
O zagueiro chegou ao Fluminense em agosto do ano passado. No entanto, não conseguiu se firmar e recebeu poucas oportunidades. Ao todo, só esteve em campo dez vezes.
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