Hulk em treinamento do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

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Pedro Logato
Rio - Contratado para o segundo semestre, Hulk, de 40 anos, aos poucos vem conseguindo afastar a impressão ruim do começo de passagem pelo Fluminense. O veterano, assim como todo o elenco tricolor, vive dias melhores depois que Marcão assumiu o comando.
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Nas duas últimas partidas pelo Brasileiro, Hulk deixou a sua marca e de uma forma não tão habitual em sua carreira. Ele apareceu para cabecear e ajudou nas vitórias sobre Palmeiras e Remo, no Maracanã.
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Ainda falta bastante para que o veterano consiga desempenhar o papel que os torcedores esperavam quando foi contratado junto ao Atlético-MG, mas pouco a pouco, Hulk vem mostrando que pode ser importante para o Fluminense.
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Em 10 jogos, Hulk anotou três gols pelo clube carioca. O atacante terá a missão de ser a principal esperança de gols do Fluminense na temporada, já que o Tricolor não deverá contratar mais ninguém até o fim do ano.