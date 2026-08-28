Martinelli em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Martinelli em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/08/2026 14:41

oportunidade que ganhou em novembro de 2020 com Odair Hellmann, que será adversário no domingo (30), no comando do Athletico-PR, pelo

Martinelli está na sexta temporada como profissional do Fluminense e se firmou como titular absoluto e ídolo da torcida com a conquista da Libertadores de 2023. Isso tudo foi possível graças à, que será adversário no domingo (30), no comando do Athletico-PR, pelo Brasileirão , às 11h, na Arena da Baixada.

O reencontro será especial para o volante de 24 anos. Ele guarda com carinho a ajuda que do técnico que o lançou nos profissionais no início da carreira, durante um período de desfalques por causa da covid-19.



"Ele fez um grande campeonato com a gente. Joguei um pouco mais a reta final antes dele sair. Nos treinos sempre falava com os mais novos, ajudava bastante, é um cara superintelignete. Taticamente consegue postar bem o time, tirar o melhor de cada setor, é um grande treinador. Nesse reencontro, espero que eu possa sair mais feliz que ele", afirmou Martinelli em coletiva de imprensa.



"Tenho muita gratidão, ele me trouxe ao profissional e me deu a primeira oportunidade", completou.



Sonho de Martinelli na Seleção

Coincidentemente, essa volta ao passado acontece num momento em que o volante do Fluminense tem grandes expectativas para o futuro. Afinal, ele foi observado por membros da seleção brasileira em Fluminense x Independiente Rivadávia, no Maracanã pela Libertadores, e tem a esperança de estar na primeira convocação de Carlo Ancelotti neste novo ciclo, no início de setembro.



"Acho que é o sonho de qualquer jogador estar na Seleção. Estou feliz que meu nome seja especulado. No tempo certo de Deus, esse momento pode chegar, sempre trabalhei muito. É um novo ciclo e começa todo mundo do zero", disse.



Uma convocação, inclusive, pode ajudar Martinelli a realizar outro sonho que não esconde: o de atuar no futebol europeu. Destaque do Fluminense nos últimos anos, ele admite a vontade de ter essa experiência, mas não força uma saída do clube que o revelou e onde se diz feliz.



"Sempre fui muito feliz no Fluminense, que me deu oportunidade como homem e jogador, tenho total gratidão. Mas tenho o sonho, sim, de jogar nas grandes ligas, viver experiências novas. Estou muito tranquilo na cabeça, não tenho essa pressão de ter que jogar fora. Se acontecer vai ser natural. E se não acontecer, vou ficar super feliz também porque gosto pra caramba daqui", garantiu.