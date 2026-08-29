Santi Rodríguez em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - O meia Santi Rodríguez, de 26 anos, está mais perto de ser jogador do Columbus Crew, dos Estados Unidos. De acordo com informações do "The New York Times", a equipe norte-americana abriu um espaço no elenco com a saída de Daniel Gazdag e com isso o uruguaio pode ser contratado.
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Já existe um acordo entre o jogador com a equipe dos Estados Unidos. Ainda falta a discussão de alguns detalhes para o Botafogo sacramentar a transferência. Ele poderá viver sua segunda experiência no futebol do país.
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No fevereiro do ano passado, o clube carioca desembolsou 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões) para tirar Santi, do New York City, dos EUA. O uruguaio jamais conseguiu desenvolver o esperado em campo.
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Revelado pelo Nacional, Santi Rodríguez, de 26 anos, atuou no Montevideo City, antes de se transferir para o New York City. Ele atuou por seis temporadas na equipe dos Estados Unidos.
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