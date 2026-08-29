Santi Rodríguez em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Santi Rodríguez em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2026 10:20

Já existe um acordo entre o jogador com a equipe dos Estados Unidos. Ainda falta a discussão de alguns detalhes para o Botafogo sacramentar a transferência. Ele poderá viver sua segunda experiência no futebol do país.

No fevereiro do ano passado, o clube carioca desembolsou 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões) para tirar Santi, do New York City, dos EUA. O uruguaio jamais conseguiu desenvolver o esperado em campo.

Revelado pelo Nacional, Santi Rodríguez, de 26 anos, atuou no Montevideo City, antes de se transferir para o New York City. Ele atuou por seis temporadas na equipe dos Estados Unidos.