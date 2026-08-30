Rodrigo Bellão comanda time do Botafogo durante clássico contra o Flamengo - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comanda time do Botafogo durante clássico contra o FlamengoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/08/2026 19:01 | Atualizado 30/08/2026 19:01





"A gente fez um primeiro tempo no qual a gente tinha uma estratégia que acabou não encaixando tão bem. No intervalo, a gente conseguiu ajustar. Acho que fizemos um segundo tempo muito bom, criamos oportunidades, chances e evitar muitas transições [do Flamengo]. Infelizmente, acabamos tomando um gol de transição de bola parada, já na reta final, quando a gente estava muito mais próximo de fazer. O terceiro gol foi muito no final, quando a gente também estava produzindo", disse.



"O segundo tempo foi uma mensagem muito importante que a gente deixa nesse jogo, que é o compromisso que nós, do Botafogo, temos, que a nossa equipe tem com a nossa torcida, que veio, compareceu, cantou bastante durante o jogo, o que foi importante para a gente ter esse gás e energia no segundo tempo", seguiu. Rio — O técnico interino do Botafogo, Rodrigo Bellão, elogiou o desempenho da equipe no segundo tempo contra o Flamengo, apesar da derrota por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na avaliação do treinador, o time não encaixou na primeira etapa, mas após o intervalo, conseguiu ter um bom volume de chances até o Rubro-Negro sacramentar o resultado na reta final da partida."A gente fez um primeiro tempo no qual a gente tinha uma estratégia que acabou não encaixando tão bem. No intervalo, a gente conseguiu ajustar. Acho que fizemos um segundo tempo muito bom, criamos oportunidades, chances e evitar muitas transições [do Flamengo]. Infelizmente, acabamos tomando um gol de transição de bola parada, já na reta final, quando a gente estava muito mais próximo de fazer. O terceiro gol foi muito no final, quando a gente também estava produzindo", disse."O segundo tempo foi uma mensagem muito importante que a gente deixa nesse jogo, que é o compromisso que nós, do Botafogo, temos, que a nossa equipe tem com a nossa torcida, que veio, compareceu, cantou bastante durante o jogo, o que foi importante para a gente ter esse gás e energia no segundo tempo", seguiu.

Bellão também destacou a necessidade do time melhorar nas finalizações para conseguir chegar aos gols e ressaltou o lado positivo de que a equipe está criando chances.

"A gente tem que manter uma sequência do que temos feito. Por ter jogos intercalados, pouco tempo de trabalho, treino efetivamente, o que a gente está focando mais é nessa parte [de finalização]. É uma parte importante. Temos que olhar pro copo meio cheio, porque continuamos criando, produzindo. Se a gente tivesse chegado hoje e não tivesse criado, o tema seria outro. São ajustes que precisamos buscar melhorar", disse.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.