Rodrigo Bellão comanda time do Botafogo durante clássico contra o FlamengoVítor Silva / Botafogo
"A gente fez um primeiro tempo no qual a gente tinha uma estratégia que acabou não encaixando tão bem. No intervalo, a gente conseguiu ajustar. Acho que fizemos um segundo tempo muito bom, criamos oportunidades, chances e evitar muitas transições [do Flamengo]. Infelizmente, acabamos tomando um gol de transição de bola parada, já na reta final, quando a gente estava muito mais próximo de fazer. O terceiro gol foi muito no final, quando a gente também estava produzindo", disse.
"O segundo tempo foi uma mensagem muito importante que a gente deixa nesse jogo, que é o compromisso que nós, do Botafogo, temos, que a nossa equipe tem com a nossa torcida, que veio, compareceu, cantou bastante durante o jogo, o que foi importante para a gente ter esse gás e energia no segundo tempo", seguiu.
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.
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