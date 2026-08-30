Marçal em ação contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Marçal em ação contra o Flamengo, pelo Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/08/2026 18:33





"O Flamengo foi superior no primeiro tempo, no segundo tempo entramos melhor, criamos chances. Não concluímos. Depois, a gente acaba por errar algumas bolas, o terceiro gol inclusive foi uma falha minha aqui na lateral. Um clube com muita qualidade, jogadores com muita qualidade, eles acabaram fazendo o terceiro gol e fica difícil para correr atrás com pouco tempo", disse, à 'TV Globo'. Rio — O defensor Marçal, do Botafogo, reconheceu que o time cometeu falhas na derrota por 3 a 0 para o Flamengo neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador também falou sobre a situação do time na tabela."O Flamengo foi superior no primeiro tempo, no segundo tempo entramos melhor, criamos chances. Não concluímos. Depois, a gente acaba por errar algumas bolas, o terceiro gol inclusive foi uma falha minha aqui na lateral. Um clube com muita qualidade, jogadores com muita qualidade, eles acabaram fazendo o terceiro gol e fica difícil para correr atrás com pouco tempo", disse, à 'TV Globo'.

O atleta comentou sobre uma discussão com Emerson Royal na reta final da partida. "Eu fiz a falta nele, mas não foi para tudo aquilo, aquele show que ele estava fazendo. Pedi para levantar logo, aquela coisa de jogo quente, normal. No final do jogo, inclusive, eu falei a ele que isso fica dentro de campo. É normal do jogo."

Com o resultado, o Botafogo caiu para o 12º lugar, estacionando nos 30 pontos, nove abaixo do Cruzeiro, o primeiro time na zona de classificação da Libertadores. Marçal comentou sobre a situação do Glorioso na tabela.



"A gente sabe que cada vez que não conseguimos somar, ficamos mais distantes [da vaga na Libertadores], mas temos certeza que nos próximos jogos, vamos somar pontos e ficar mais tranquilos."



O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.