Rafael Navarro deixou o futebol brasileiro em 2023 - Colorado Rapids / Divulgação

Rafael Navarro deixou o futebol brasileiro em 2023Colorado Rapids / Divulgação

Publicado 30/08/2026 17:41 | Atualizado 30/08/2026 17:50

Rio - Revelado pelo Botafogo, o atacante Rafael Navarro, de 26 anos, pode render um dinheiro extra para o Alvinegro. O jogador, que defende o Colorado Rapids, está perto de trocar de equipe nos Estados Unidos , e o clube carioca terá direito a um valor da operação.

De acordo com informações do "The Athletic", braço de esportes do jornal "The New York Times", o St. Louis City encaminhou a contratação de Rafael Navarro por 12 milhões de dólares (algo em torno de R$ 62,3 milhões). A operação será a maior entre equipes da MLS.

O Botafogo deve morder uma fatia dessa transferência com base no Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Rafael Navarro jogou profissionalmente pelo Botafogo entre 2020 e 2021, o que faria o clube ter direito a 1% da transação: 120 mil dólares (cerca de R$ 623 mil).

Desde 2023, Rafael Navarro atua pelo Colorado Rapids. No total, o brasileiro, que também passou pelo Palmeiras entrou em campo em 114 partidas, anotou 44 gols e deu 13 assistências.