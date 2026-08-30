Rafael Navarro deixou o futebol brasileiro em 2023Colorado Rapids / Divulgação
Botafogo pode lucrar com transferência de atacante no futebol dos EUA
Jogador, de 26 anos, atua no país desde 2023; durante o período, ele fez 114 partidas, anotando 44 gols e 13 assistências
Botafogo pode lucrar com transferência de atacante no futebol dos EUA
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Alex Telles é substituído por lesão e vira preocupação no Botafogo
Lateral-esquerdo levou a mão à região posterior da coxa esquerda durante o jogo contra o Flamengo, após disputa de bola com Emerson Royal
Bruninho Samudio volta ao sub-17 do Botafogo após afastamento
Goleiro, de 16 anos, havia sido separado do elenco por questões disciplinares, mas foi reintegrado e voltará a participar dos treinos
Time dos EUA abre vaga no elenco, e pode avançar por meia do Botafogo
Alvinegro pagou R$ 85 milhões por uruguaio no ano passado; atleta não conseguiu retribuir dentro de campo a expectativa gerada
Danilo se recupera e pode reforçar Botafogo em clássico com o Flamengo
Meio-campista ficou fora do último compromisso para evitar agravamento da lesão e deve voltar ao time no duelo deste domingo (30)
Pumas endurece, mas Botafogo segue confiante por zagueiro
Alvinegro busca mais um reforço para o segundo semestre; até o momento sete novos jogadores chegaram ao clube de General Severiano
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