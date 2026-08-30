André em campo pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

André em campo pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 30/08/2026 21:30

Rio - O volante André, de 25 anos, que defende o Wolverhampton, da Inglaterra, recebeu uma proposta para defender a Roma. Porém, o clube britânico não deseja vender o ex-jogador do Fluminense e entende que o atleta é peça fundamental para voltar à elite do futebol da Inglaterra. As informações são da "ESPN".

O clube da capital italiana sinalizou com 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). Além dos planos de retorno para a Premier League, o Wolverhampton considerou os valores baixos para André. Ele tem contrato até junho de 2030.

O Wolverhampton vendeu recentemente o volante João Gomes, revelado na base do Flamengo, para o Aston Villa por 38 milhões de libras (cerca de R$ 261 milhões) em julho de 2026. O jogador também era considerado peça fundamental pelo clube.

Em agosto de 2024, o Wolves contratou André junto ao Fluminense por 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 135,5 milhões na cotação da época). No total, pelo clube, o volante brasileiro entrou em campo em 79 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.