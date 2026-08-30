Benzema deixa o Al-Hilal, da Arábia Saudita - Reprodução / X

Benzema deixa o Al-Hilal, da Arábia SauditaReprodução / X

Publicado 30/08/2026 14:46





A saída do jogador acontece em meio ao anúncio do inglês Ollie Watkins como reforço da equipe. Com a chance de ter o tempo em campo reduzido, Benzema optou pela saída. Após semanas de negociações , o atacante Karim Benzema rescindiu, neste domingo (30), o seu contrato com o Al-Hilal apenas seis meses depois de chegar ao clube. Agora, o atleta deve se aposentar ou jogar por outra equipe do futebol saudita; um retorno à Europa está descartado, conforme o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais.A saída do jogador acontece em meio ao anúncio do inglês Ollie Watkins como reforço da equipe. Com a chance de ter o tempo em campo reduzido, Benzema optou pela saída.

Considerado um dos maiores centroavantes da geração, o francês disputou 16 jogos pelo Al-Hilal, com 10 gols marcados e cinco assistências. Na Arábia Saudita, ele já havia passado pelo Al-Ittihad, onde atuou de 2023 a 2026.

Antes disso, Benzema marcou história pelo Real Madrid, time que vestiu a camisa por 14 anos, de 2009 a 2023. Pela equipe espanhola, conquistou cinco Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, entre outros títulos. No período, ele venceu a Bola de Ouro em 2022.