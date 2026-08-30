João Pedro em campo na vitória do ChelseaAFP
João Pedro diz que presença de Ancelotti em jogo não alterou postura
Atacante, de 24 anos, elogiou trabalho de Xabi Alonso, que chegou recentemente no Chelsea: 'Todos estão bem animados com ele'
João Pedro diz que presença de Ancelotti em jogo não alterou postura
Atacante, de 24 anos, elogiou trabalho de Xabi Alonso, que chegou recentemente no Chelsea: 'Todos estão bem animados com ele'
Bellão elogia atuação do Botafogo no segundo tempo apesar de derrota
Técnico interino do Glorioso destacou volume de chances produzidas e explicou que melhorar finalizações é um dos seus principais objetivos
Vasco encaminha a contratação de meia argentino
Jogador, de 24 anos, pode ser o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 27 jogos e fez cinco gols no ano
Marçal admite falha em gol e analisa situação do Botafogo na tabela
Defensor também esclareceu discussão com Emerson Royal na reta final da partida e destacou que o embate ficou dentro de campo
Carrascal celebra gol e destaca união da equipe do Flamengo
Colombiano fechou o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Com dois gols de Samuel Lino, Flamengo vence Botafogo no Brasileirão
Rubro-Negro foi superior na maior parte do confronto, garantiu vitória na reta final da partida e se aproximou do líder Palmeiras
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