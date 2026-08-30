João Pedro em campo na vitória do ChelseaAFP

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Pedro Logato
Rio - O atacante do Chelsea, João Pedro, de 24 anos, anotou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Brighton por 4 a 3, neste domingo (30), pelo Campeonato Inglês. A partida foi assistida por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que compareceu ao Stamford Bridge. Apesar disso, João Pedro afirmou que a presença do italiano não alterou seu comportamento no jogo.
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"Não penso muito em quem está vendo, só faço o meu trabalho e o resto deixo na mão de Deus. Busco fazer meu trabalho independente de quem esteja vendo. Procuro manter um alto nível sempre. Falando de Seleção Brasileira, quero manter meu trabalho e, se Deus quiser, vou estar lá e seguir trabalhando", disse em entrevista à "ESPN", depois do jogo.
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João Pedro destacou também o trabalho de Xabi Alonso. O espanhol foi contratado para dirigir o Chelsea na atual temporada e vem recebendo elogios. "Estamos todos felizes e empolgados com ele. Acreditamos no trabalho", disse o atacante. 
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Com a vitória, a equipe de Xabi Alonso manteve os 100% de aproveitamento na competição até o momento. No próximo domingo (6), o Chelsea irá encarar o atual campeão inglês, Arsenal, em clássico londrino, que irá acontecer às 12h30 (de Brasília).