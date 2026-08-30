João Pedro contribuiu com um gol e uma assistência na vitória do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro contribuiu com um gol e uma assistência na vitória do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 30/08/2026 12:14

Rio - Sob o olhar de Carlo Ancelotti, que compareceu ao Stamford Bridge, o atacante João Pedro, de 24 anos, que foi preterido na convocação para a última Copa do Mundo, foi um dos destaques da vitória do Chelsea sobre o Brighton por 4 a 3, pelo Campeonato Inglês, neste domingo (30). O brasileiro anotou um gol e deu um assistência na partida disputada em Londres.

O jogo marcou a estreia de Dibu Martínez, que foi contratado pelo Chelsea. Atuando em casa, os Blues foram arrasadores e anotaram três gols em pouco mais de 30 minutos. Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro deram a impressão de que a vitória seria fácil. Porém, o Brighton reagiu ainda na etapa inicial. Aos 35 minutos, Malick Yalcouyé diminuiu para os visitantes, mas o Chelsea levou uma vantagem ainda confortável para o intervalo.

Aos 18 minutos do segundo tempo, João Pedro relembrou o período em que defendeu o Brighton e anotou um gol contra, colocando os adversários no jogo. Aos 29 minutos, uma das estrelas do Chelsea, Cole Palmer fez o quarto para os londrinos. Nos acréscimos, Pascal Gross voltou a marcar para os visitantes e deu números finais ao duelo.

Com a vitória, a equipe de Xabi Alonso manteve os 100% de aproveitamento na competição até o momento. No próximo domingo (6), o Chelsea irá encarar o atual campeão inglês, Arsenal, em clássico londrino, que irá acontecer às 12h30 (de Brasília).