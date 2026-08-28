Carlo Ancelotti fará convocação para a seleção brasileiraAFP
Ancelotti irá comparecer a três jogos antes de convocar Seleção
Italiano irá divulgar sua primeira lista depois da participação na Copa do Mundo no próximo dia 8 (terça-feira); Brasil terá três amistosos
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