Carlo Ancelotti fará convocação para a seleção brasileira - AFP

Carlo Ancelotti fará convocação para a seleção brasileiraAFP

Publicado 28/08/2026 17:50

Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, irá assistir presencialmente três partidas na Europa , antes da sua primeira convocação depois da Copa do Mundo. O italiano irá divulgar a lista no próximo dia 8 para três amistosos.

Ancelotti vai assistir nesta sexta-feira (28) o duelo entre o bicampeão europeu, PSG, e o Lille, pelo Campeonato Francês. Depois, o italiano vai viajar para a Inglaterra, onde irá acompanhar mais duas partidas.

Neste sábado (29), o italiano vai assistir Tottenham e Newcastle. No dia seguinte, mais um jogo do Campeonato Inglês: Chelsea e Brighton. O técnico chegará ao Brasil no começo do mês que vem.

Entre o final de setembro e o começo de outubro, a Seleção fará duas partidas contra a Austrália e uma contra a Índia, todas na Ásia e Oceania. A Federação de Bangladesh também mostrou interesse em receber o Brasil em amistoso.