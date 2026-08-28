Matvey Safonov é goleiro do Paris Saint-Germain - Sameer Al-Doumy / AFP

Matvey Safonov é goleiro do Paris Saint-GermainSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 28/08/2026 17:47 | Atualizado 28/08/2026 18:22



França - O goleiro Matvey Safonov, do PSG , sofreu um forte choque durante o aquecimento antes da partida contra o Lille, nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O russo foi ao chão após tentar cortar um cruzamento e acertar o rosto no quadril de um dos preparadores da equipe.

O impacto deixou o jogador caído no gramado e mobilizou rapidamente a equipe médica do Paris Saint-Germain. Com Safonov em dúvida para a partida, Luis Enrique pediu que Lucas Chevalier acelerasse o aquecimento.

Bro no way Safonov just injured himself warming up by doing this..... pic.twitter.com/ocZdEGNLTz — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) August 28, 2026

Apesar do susto, recebeu atendimento e foi liberado pelos médicos para iniciar a partida. O russo ganhou destaque no futebol brasileiro após ser decisivo contra o Flamengo, na última Copa Intercontinental.



Na ocasião, o confronto terminou empatado em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis. O PSG venceu a disputa por 2 a 1, com Safonov defendendo quatro cobranças do Rubro-Negro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato