Cherki comemorando um de seus gols contra o Crystal Palace - Divulgação / Manchester City

Cherki comemorando um de seus gols contra o Crystal PalaceDivulgação / Manchester City

Publicado 28/08/2026 18:10

O técnico Enzo Maresca queria uma apresentação mais segura e vistosa e optou por Cherki desde o começo na armação das jogadas Os Citizens sequer tiveram tempo de avaliar o rival e já passaram enorme sufoco, com Nketiah dando trabalho a Donnarumma e com Kamada assustando.O City não pretendia apenas se defender, longe disso, e por um milagre não abriu o marcador após longo bate e rebote na área com Haaland chegando atrasado para definir. Logo depois, o astro norueguês errou a letra em grande avanço de Semenyo e ainda viu o goleiro sair arrojado nos pés de Foden.Com seu corte de cabelo novo, Haaland mostrou que o faro artilheiro segue intacto e, de cabeça, o artilheiro de três das últimas quatro temporadas da Premier League colocou os visitantes à frente ao encobrir o goleiro - são sete gols em nove jogos contra o Palace.Depois de sustos no começo, o City rapidamente assumiu as rédeas da partida e poderia ampliar, com Foden, que concluiu mal a linda arrancada de Cherki pela direita. O meia ainda parou no goleiro em tabela com Semenyo. O Palace até tentou empatar antes do descanso, mas a marcação rival se sobressaiu.O City voltou da pausa sem baixar a guarda e 'alugando' o campo ofensivo. Objetivo, não demorou a ampliar. Logo após Nketiah desperdiçar grande oportunidade de empate ao errar o desvio e, sozinho na área, mandar torto e acertar a bandeira do escanteio, Cherki driblou marcadores e, com toque sutil, fez 2 a 0.Novidade de Maresca após dar duas assistências na estreia vindo do banco, o meia recebeu de Foden e fez belo gol. Nem deu tempo de o City comemorar. A falta bem batida pelo campeão mundial Pino bateu no travessão, nas costas de Donnarumma e morreu nas redes.O dia era de Cherki, entretanto. O meia recebeu livre, caminhou e, de longe, soltou a bomba de fora da área para ampliar a vantagem e novamente dar tranquilidade ao City. O terceiro gol deu uma murchada na torcida local, que confiava na igualdade após a reação no duelo.Melhores peças do Palace, Nkethia e Pino ganharam descanso diante da dificuldade da partida, já de olho na terceira rodada. Por outro lado, Maresca manteve seus titulares o máximo possível em campo para aprimorar o entrosamento. O time, com boa vantagem, apenas fazia o tempo passar para celebrar um triunfo soberano, que foi fechado com Haaland mandando no ângulo na pequena área.