Marquinhos no jogo entre Lille e PSG - Sameer Al-Doumy / AFP

Marquinhos no jogo entre Lille e PSGSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 28/08/2026 22:17

Paris Saint-Germain perdia por 2 a 0 até os minutos finais do jogo contra o Lille e, com dois gols nos acréscimos, conseguiu salvar um ponto nesta sexta-feira (28), com o empate em 2 a 2 na abertura da segunda rodada da francesa Ligue 1.



Após dois gols magníficos, marcados pelo islandês Hakon Haraldsson (21') e por Dilane Bakwa (84'), o Lille acreditava ter a vitória nas mãos, mas não contava com a resiliência do PSG, que empatou graças ao português Vitinha (90+1') e a um gol salvador do zagueiro brasileiro Marquinhos (90+5'), já no apagar das luzes.



Vitinha marcou seu gol com um chute potente da entrada da área e também teve um papel ativo no gol de empate, cruzando a bola na cabeça do capitão da equipe.



Com essa atuação decisiva, Marquinhos comemorou o prêmio 'UEFA Respect', recebido na quinta-feira antes do sorteio da Liga dos Campeões, em reconhecimento ao seu espírito esportivo na final da última edição do principal torneio europeu, ocasião em que sua equipe se sagrou campeã e ele foi, de imediato, consolar seu compatriota e adversário do Arsenal, Gabriel Magalhães.



"Sabemos que estamos muito longe de estar 100%. Neste início de temporada, enfrentamos candidatos ao título, equipes de alto nível. E isso é difícil quando não se está 100%. A dificuldade ficou evidente no resultado. Precisamos de tempo", declarou Marquinhos à PSGTV. perdia por 2 a 0 até os minutos finais do jogo contra o Lille e, com dois gols nos acréscimos, conseguiu salvar um ponto nesta sexta-feira (28), com o empate em 2 a 2 na abertura da segunda rodada da francesa Ligue 1.Após dois gols magníficos, marcados pelo islandês Hakon Haraldsson (21') e por Dilane Bakwa (84'), o Lille acreditava ter a vitória nas mãos, mas não contava com a resiliência do PSG, que empatou graças ao português Vitinha (90+1') e a um gol salvador do zagueiro brasileiro Marquinhos (90+5'), já no apagar das luzes.Vitinha marcou seu gol com um chute potente da entrada da área e também teve um papel ativo no gol de empate, cruzando a bola na cabeça do capitão da equipe.Com essa atuação decisiva, Marquinhos comemorou o prêmio 'UEFA Respect', recebido na quinta-feira antes do sorteio da Liga dos Campeões, em reconhecimento ao seu espírito esportivo na final da última edição do principal torneio europeu, ocasião em que sua equipe se sagrou campeã e ele foi, de imediato, consolar seu compatriota e adversário do Arsenal, Gabriel Magalhães."Sabemos que estamos muito longe de estar 100%. Neste início de temporada, enfrentamos candidatos ao título, equipes de alto nível. E isso é difícil quando não se está 100%. A dificuldade ficou evidente no resultado. Precisamos de tempo", declarou Marquinhos à PSGTV.

- História se repete -

Com este segundo empate em duas rodadas, o Paris Saint-Germain ocupa provisoriamente a sexta posição com 2 pontos, enquanto o Lille assume a liderança momentânea, com 4 pontos.



É a segunda partida consecutiva em que o gigante da capital francesa se vê perdendo por 2 a 0 antes de conseguir empatar em 2 a 2. O mesmo ocorreu na primeira rodada, contra o Rennes, quando o empate veio graças a dois gols do novo atacante espanhol Ferran Torres.



Após a partida desta sexta-feira, o técnico Luis Enrique admitiu seu descontentamento, apesar do empate dramático.



"É preciso marcar gols. Está claro que temos de melhorar e render em um nível diferente", disse ele.



O PSG iniciou sua temporada oficial em meados do mês com uma vitória sobre o inglês Aston Villa na Supercopa da Europa, mas, desde então, o caminho se tornou bastante complicado.

- Ritmo lento -

Antes desses dois empates nas duas primeiras rodadas do campeonato, o Paris Saint-Germain havia sido derrotado pelo Lens no Troféu dos Campeões (Supercopa da França).



O time parisiense, portanto, segue em ritmo lento neste início de temporada, e sua próxima chance de conquistar a primeira vitória na Ligue 1 será na sexta-feira da semana que vem, quando receberá o Monaco, do técnico brasileiro Filipe Luís, no Parque dos Príncipes.



Por sua vez, o Lille permanece invicto sob o comando de seu novo técnico, o italiano Davide Ancelotti, filho e ex-auxiliar do atual técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.



"Acima de tudo, fica a frustração, mas a frustração vai passar", declarou Davide Ancelotti na coletiva de imprensa após a partida.



"Tínhamos que ter sido letais e não fomos até o fim. Tivemos chances de marcar e deveríamos tê-lo feito. A lição que fica é que nada está decidido até o fim. Espero que isso nos sirva para o que temos pela frente", disse ele.