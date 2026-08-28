Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 28/08/2026 18:44





Depois de não reunir condições de estar na reserva na ida diante do Santos, Paulinho estava na esperança de já encarar o Mirassol antes da partida da Vila Belmiro, agendada para a próxima quarta-feira. Agora, inicia nova corrida para retornar aos campos saudável.



"O atacante Paulinho sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita no treino desta quinta-feira (27), na preparação da equipe para o confronto com o Mirassol, no domingo (30). Trata-se de uma nova ocorrência, sem relação direta com a cirurgia na perna direita realizada no ano passado. O atleta seguirá em tratamento com Núcleo de Saúde e Performance", informou o Palmeiras nesta sexta-feira (28).

A expectativa do Palmeiras em relacionar Paulinho para o jogo de domingo, com o Mirassol, no Brasileirão, e tê-lo na volta da Copa do Brasil com o Santos sofreu um duro baque no treino de quinta-feira. O atacante sofreu nova lesão, a quinta desde que assinou com o clube e a terceira após a volta da Copa do Mundo e continuará desfalcando o time de Abel Ferreira.Depois de não reunir condições de estar na reserva na ida diante do Santos, Paulinho estava na esperança de já encarar o Mirassol antes da partida da Vila Belmiro, agendada para a próxima quarta-feira. Agora, inicia nova corrida para retornar aos campos saudável."O atacante Paulinho sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita no treino desta quinta-feira (27), na preparação da equipe para o confronto com o Mirassol, no domingo (30). Trata-se de uma nova ocorrência, sem relação direta com a cirurgia na perna direita realizada no ano passado. O atleta seguirá em tratamento com Núcleo de Saúde e Performance", informou o Palmeiras nesta sexta-feira (28).

O atacante desembarcou no clube em janeiro de 2025 se recuperando de uma cirurgia e só foi estrear em abril, entrando no fim do clássico com o Corinthians. Mas logo teve de se ausentar por novo processo cirúrgico na tíbia após disputar o Mundial de Clubes dos Estados Unidos no "sacrifício" por causa das dores na perna direita.



O retorno ocorreu após 302 dias, também entrando na segunda etapa, desta vez em clássico com o Santos, em maio deste ano. Foram nove jogos até as lesões retornarem após a Copa. No dia 26 de julho, diante do ex-clube Atlético-MG, sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ao longo da recuperação, acusou uma nova lesão no tendão do adutor.



Ele estava liberado para treinar com os companheiros e, nesta quinta, recebeu o diagnóstico de novo problema, que deve tirá-lo dos gramados por mais um mês. "O Paulinho vinha evoluindo muito bem e já estava próximo do retorno. Infelizmente, sofreu uma nova lesão, agora tendínea, na fase final de recuperação durante um treinamento com atletas da equipe", lamentou o coordenador médico do clube, Pedro Pontin.

"Situações como essa podem acontecer depois de um período longo de afastamento, principalmente quando o atleta volta a ser exposto, de forma progressiva, às exigências específicas do futebol, como força, velocidade e intensidade. Vale afirmar que ele tem se dedicado muito durante todo o processo e cumprido integralmente o trabalho proposto. A recuperação da cirurgia na perna está completa, e seguimos confiantes de que ele poderá retomar seus níveis ideais para atuar em alto nível", completou Pontin.



O diretor de futebol Alexandre Barros pediu paciência com o atacante. "Seguimos confiando na plena recuperação do Paulinho, que tem se dedicado ao extremo para voltar a nos ajudar dentro de campo. O empenho do jogador e o trabalho do NSP me fazem ter a convicção de que esse momento de dificuldade será superado e que o Paulinho ainda vai ser muito importante para nós nesta temporada e nas próximas."