Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

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Estadão Conteúdo
A expectativa do Palmeiras em relacionar Paulinho para o jogo de domingo, com o Mirassol, no Brasileirão, e tê-lo na volta da Copa do Brasil com o Santos sofreu um duro baque no treino de quinta-feira. O atacante sofreu nova lesão, a quinta desde que assinou com o clube e a terceira após a volta da Copa do Mundo e continuará desfalcando o time de Abel Ferreira.

Depois de não reunir condições de estar na reserva na ida diante do Santos, Paulinho estava na esperança de já encarar o Mirassol antes da partida da Vila Belmiro, agendada para a próxima quarta-feira. Agora, inicia nova corrida para retornar aos campos saudável.

"O atacante Paulinho sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita no treino desta quinta-feira (27), na preparação da equipe para o confronto com o Mirassol, no domingo (30). Trata-se de uma nova ocorrência, sem relação direta com a cirurgia na perna direita realizada no ano passado. O atleta seguirá em tratamento com Núcleo de Saúde e Performance", informou o Palmeiras nesta sexta-feira (28).
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O atacante desembarcou no clube em janeiro de 2025 se recuperando de uma cirurgia e só foi estrear em abril, entrando no fim do clássico com o Corinthians. Mas logo teve de se ausentar por novo processo cirúrgico na tíbia após disputar o Mundial de Clubes dos Estados Unidos no "sacrifício" por causa das dores na perna direita.

O retorno ocorreu após 302 dias, também entrando na segunda etapa, desta vez em clássico com o Santos, em maio deste ano. Foram nove jogos até as lesões retornarem após a Copa. No dia 26 de julho, diante do ex-clube Atlético-MG, sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ao longo da recuperação, acusou uma nova lesão no tendão do adutor.
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Ele estava liberado para treinar com os companheiros e, nesta quinta, recebeu o diagnóstico de novo problema, que deve tirá-lo dos gramados por mais um mês. "O Paulinho vinha evoluindo muito bem e já estava próximo do retorno. Infelizmente, sofreu uma nova lesão, agora tendínea, na fase final de recuperação durante um treinamento com atletas da equipe", lamentou o coordenador médico do clube, Pedro Pontin.
"Situações como essa podem acontecer depois de um período longo de afastamento, principalmente quando o atleta volta a ser exposto, de forma progressiva, às exigências específicas do futebol, como força, velocidade e intensidade. Vale afirmar que ele tem se dedicado muito durante todo o processo e cumprido integralmente o trabalho proposto. A recuperação da cirurgia na perna está completa, e seguimos confiantes de que ele poderá retomar seus níveis ideais para atuar em alto nível", completou Pontin.

O diretor de futebol Alexandre Barros pediu paciência com o atacante. "Seguimos confiando na plena recuperação do Paulinho, que tem se dedicado ao extremo para voltar a nos ajudar dentro de campo. O empenho do jogador e o trabalho do NSP me fazem ter a convicção de que esse momento de dificuldade será superado e que o Paulinho ainda vai ser muito importante para nós nesta temporada e nas próximas."
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Revelado pelo Vasco, Paulinho veste a camisa 10 do Palmeiras
Com nova lesão, Paulinho virou desfalque no jogo com o Mirassol