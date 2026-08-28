Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

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Marcus Vinicius Balbino
Sem acerto com Julián Álvarez, o Barcelona não tem pressa para contratar um centroavante. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o clube catalão não pretende trazer novos reforços na posição nesta janela de transferências e já trabalha no mercado de olho em janeiro.

Apesar de não ter interesse em outros atletas, caso surja uma oportunidade considerada excepcional ainda poderia mudar os planos. A avaliação da diretoria e da comissão técnica é de que um novo jogador precisa chegar com nível para assumir protagonismo no setor ofensivo.
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Nesta janela de transferências, o Barcelona acertou as contratações dos atacantes de lado Anthony Gordon e Karim Adeyemi. Desde a saída do centroavante Robert Lewandowski da equipe, o técnico Hansi Flick optou por utilizar Raphinha na posição, como um falso nove.

Caso Alvárez

O Barcelona tinha o sonho de contratar o Julián Alvarez no meio do ano e chegou a formalizar proposta de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões na cotação atual). No entanto, o Atlético de Madrid, por meio de comunicado, afirmou que não venderá o atacante para o rival espanhol.

O argentino de 26 anos expressou sua vontade de reforçar a equipe catalã e vem vivendo um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, o atacante foi vaiado pelos torcedores no último domingo (23). Desde então, o atleta não vem treinando com a equipe, e Simeone confirmou sua ausência contra o Sevilla no próximo final de semana.

Revelado pelo River Plate, Julián Alvarez chegou ao Atlético de Madrid em 2024, depois de passagem pelo Manchester City. O centroavante, durante o período na equipe, participou de 107 jogos e anotou 49 gols e 19 assistências.