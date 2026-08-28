Endrick em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Endrick deve seguir como desfalque no Real Madrid para o duelo com o Málaga, no domingo (30). O atacante brasileiro, que trabalha para se recuperar de uma tendinite, ainda não conseguiu voltar a treinar com o restante do elenco sob o comando de José Mourinho.
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O clube adota cautela para contar com o jogador, que não entrou em campo de forma oficial desde que retornou do empréstimo ao Lyon (FRA). Ele só atuou nos amistosos de pré-temporada.

Além de Endrick, Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militão, Rodrygo e Thiago realizaram atividades individuais no CT de Valdebebas.
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Real Madrid e Málaga vão se enfrentar às 12h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue é o segundo colocado na tabela, com seis pontos - mesmo número do líder, Barcelona.