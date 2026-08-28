A Fla-Flu Serviços S.A. administra o MaracanãRafael Ribeiro/CBF
MPRJ investiga possível superlotação em partidas no Maracanã
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil e anunciou que já encaminhou ofícios a Flamengo e Fluminense
Flamengo recusa oferta de clube italiano por defensor
Parma ofereceu 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus; italianos ainda colocaram 10% de mais valia na proposta
Marquinhos marca nos acréscimos e salva PSG de derrota no Francês
Paris Saint-Germain perdia a partida por 2 a 0 até a reta final; Vitinha destacou aos 46 minutos e o zagueiro deixou tudo igual aos 50
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Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Vasco perde para o Palmeiras e fica em desvantagem em final no sub-20
Erick Belé anotou o único gol da partida; jogo da volta da decisão do Brasileirão da categoria acontecerá na próxima sexta-feira (4)
Ex-atacante do Vasco, Arthur Sales celebra dois anos na África do Sul
Jogador soma 79 partidas, 15 gols e 16 assistências pelo Mamelodi Sundowns desde sua estreia na equipe, em agosto de 2024
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