A Fla-Flu Serviços S.A. administra o Maracanã - Rafael Ribeiro/CBF

A Fla-Flu Serviços S.A. administra o MaracanãRafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/08/2026 21:18 | Atualizado 28/08/2026 23:01

Rio - O Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaedest/MPRJ) instaurou um inquérito civil na quarta-feira (26) para investigar possível superlotação em alguns setores do Maracanã em partidas que tiveram Flamengo Fluminense como mandantes. Os dois são sócios da 'Fla-Flu Serviços S.A.', a empresa que administra o estádio.

A reportagem de O DIA entrou em contato com as assessorias de Flamengo e Fluminense por WhatsApp. O Tricolor informou que ainda não foi notificado. O espaço segue aberto caso o Rubro-Negro se manifeste.

Conforme informou o MPRJ, a portaria de instauração do inquérito civil aponta que "entre dezembro de 2025 e agosto deste ano, foram identificadas partidas com indícios de que o número de ingressos emitidos para determinados setores pode ter superado a capacidade dos locais".

O Gaedest/MPRJ encaminhou ofícios não só a Flamengo e Fluminense, mas também à Fla-Flu Serviços, ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios da Polícia Militar (Bepe), às empresas 'FutebolCard' e 'Cognitive Ruptix Solution' (responsáveis pela comercialização e logística de ingressos) e à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O Grupo "pede esclarecimentos sobre o número total de ingressos emitidos para as partidas analisadas, incluindo vendas, cortesias e gratuidades, discriminados por setor, assim como sobre o número de ingressos efetivamente utilizados, correspondente ao número de pessoas presentes no estádio, também discriminado por setor".

No comunicado, o MPRJ pontuou que também questiona se existe justificativa técnica "para as discrepâncias observadas entre o número de ingressos disponibilizados para cada setor e o acesso de um número de pessoas superior à capacidade de público dos respectivos setores em cada uma das partidas sob análise".

As respostas devem ser encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em até 15 dias.