Arthur Salles está no Mamelodi Sundowns desde 2024Divulgação / Mamelodi Sundowns
Ex-atacante do Vasco, Arthur Sales celebra dois anos na África do Sul
Jogador soma 79 partidas, 15 gols e 16 assistências pelo Mamelodi Sundowns desde sua estreia na equipe, em agosto de 2024
Ex-atacante do Vasco, Arthur Sales celebra dois anos na África do Sul
Jogador soma 79 partidas, 15 gols e 16 assistências pelo Mamelodi Sundowns desde sua estreia na equipe, em agosto de 2024
Danilo se recupera e pode reforçar Botafogo em clássico com o Flamengo
Meio-campista ficou fora do último compromisso para evitar agravamento da lesão e deve voltar ao time no duelo deste domingo (30)
Paulinho sofre nova lesão e desfalca o Palmeiras por mais um mês
Atacante teve problema no adutor durante treino e chega à quinta lesão desde que foi contratado pelo clube paulista, em 2025
SAF do Vasco: Justiça publica edital sobre processo competitivo
Ele traz publicidade e abre espaço para interessados; a primeira proposta, de Marcos Lamacchia, serve como uma referência mínima
Vasco tem interesse na contratação de apoiador argentino
Jogador, de 24 anos, pode ser o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 27 jogos e fez cinco gols no ano
Haaland e Cherki brilham, e City goleia Crystal Palace
Equipe comandada por Enzo Maresca chegou aos seis pontos após duas rodadas e mostrou força fora de casa no início do Campeonato Inglês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.