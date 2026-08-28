Ex-atacante do Vasco, Arthur Sales celebra dois anos na África do Sul

Arthur Salles está no Mamelodi Sundowns desde 2024 - Divulgação / Mamelodi Sundowns

Arthur Salles está no Mamelodi Sundowns desde 2024Divulgação / Mamelodi Sundowns

Publicado 28/08/2026 19:45 | Atualizado 28/08/2026 19:48

Rio - Arthur Sales, ex- Vasco , completa nesta sexta-feira (28) dois anos como jogador do Mamelodi Sundowns. O atacante fez sua estreia pelo clube sul-africano exatamente no dia 28 de agosto de 2024 e, desde então, vem consolidando sua trajetória na equipe.

Ao longo do período, o jogador se tornou uma opção importante no elenco e acumula 79 partidas disputadas, sendo 46 delas como titular, em mais de quatro mil minutos em campo.



“Completar dois anos em um clube tão grande como o Mamelodi Sundowns é algo que me deixa muito feliz e orgulhoso. Foram dois anos de muito aprendizado, desafios e momentos importantes, que contribuíram para o meu crescimento dentro e fora de campo.", disse Arthur.

"Sou muito grato por tudo que vivi até aqui e por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Espero seguir evoluindo, ajudando a equipe e conquistando cada vez mais pelo clube”, completou.



Arthur Sales balançou 15 vezes as redes e distribuiu 16 assistências pelo Mamelodi Sundowns, participando diretamente de 31 gols da equipe. Durante sua passagem pelo clube, o atacante também esteve presente em 47 vitórias, 20 empates e 12 derrotas, além de ter recebido cinco cartões amarelos.