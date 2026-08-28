Di Ferrero é torcedor do PalmeirasReprodução/ Instagram @Palmeiras

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João André Pombo
O cantor Di Ferrero concordou que o Palmeiras deveria dar um contrato vitalício para Abel Ferreira durante o programa "Fala a Fonte", da  ESPN. A declaração repercutiu muito nas redes sociais entre torcedores do Alviverde e rivais.
Ao ser perguntado se ofereceria um contrato vitalício ao treinador, ele respondeu: "Sim, eu sou meio Abel Ferreira tipo o Alex Ferguson, né? Eu sou desse rolê, vão ter altos e baixos e tal, mas para que vai mexer? Fica Abel! Sempre. É Isso (...)", afirmou o cantor.
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Os internautas se divertiram com a declaração, principalmente por causa da comparação entre Abel Ferreira e Alex Ferguson, treinador do Manchester United durante mais de 26 anos.
"Ele colocou... Simplesmente o Sir Alex Ferguson e Abel Ferreira na mesma frase.", afirmou de forma desacreditada um usuário da rede social X.
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Em defesa ao treinador português, um palmeirense respondeu: "Abel não é o Ferguson, assim como o Palmeiras não é o Manchester United. Mas proporcionalmente o Abel ganhou mais. Nos 6 primeiros anos de United o Ferguson só ganhou uma Copa Inglesa, uma Recopa e uma Supercopa. Inclusive, Champions só veio na 13ª temporada", rebatendo a zoação do rival.
Outro criticou com total seriedade a fala do cantor: "Está para completar quatro anos sem ganhar nenhum título relevante caso a gente desconsidere o Brasileirão de 2023, que o Endrick ganhou sozinho.", afirmou.
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Por outro lado, um rival agradeceu o pedido e ironizou o desejo: "O meu Flamengo agradece hahaha, mais quatro Libertadores garantidas. Renova Abel!", disse o torcedor do Rubro-Negro Carioca.
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Torcedores repercutindo fala de cantor sobre Abel Ferreira - Reprodução/ X @pomerasfiufiu
Torcedores repercutindo fala de cantor sobre Abel Ferreira - Reprodução/ X @OmaedaS
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Torcedores repercutindo fala de cantor sobre Abel Ferreira - Reprodução/ X @Hanthu01
Torcedores repercutindo fala de cantor sobre Abel Ferreira - Reprodução/ X @DetetiveFutebol
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges