O cantor Di Ferrero concordou que o Palmeiras deveria dar um contrato vitalício para Abel Ferreira durante o programa "Fala a Fonte", da ESPN. A declaração repercutiu muito nas redes sociais entre torcedores do Alviverde e rivais.
"Sim (assinaria contrato vitalício entre Abel Ferreira e Palmeiras). Eu sou meio 'Abel Ferreira tipo Alex Ferguson'. Eu sou desse rolê. Pra quê mexer? Fica, Abel, sempre!"
"Se o Abel não puder, o Gustavo Gómez tem que virar o técnico."
Ao ser perguntado se ofereceria um contrato vitalício ao treinador, ele respondeu: "Sim, eu sou meio Abel Ferreira tipo o Alex Ferguson, né? Eu sou desse rolê, vão ter altos e baixos e tal, mas para que vai mexer? Fica Abel! Sempre. É Isso (...)", afirmou o cantor.
Em defesa ao treinador português, um palmeirense respondeu: "Abel não é o Ferguson, assim como o Palmeiras não é o Manchester United. Mas proporcionalmente o Abel ganhou mais. Nos 6 primeiros anos de United o Ferguson só ganhou uma Copa Inglesa, uma Recopa e uma Supercopa. Inclusive, Champions só veio na 13ª temporada", rebatendo a zoação do rival.
Outro criticou com total seriedade a fala do cantor: "Está para completar quatro anos sem ganhar nenhum título relevante caso a gente desconsidere o Brasileirão de 2023, que o Endrick ganhou sozinho.", afirmou.
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