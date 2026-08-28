Roberto Firmino em ação no Al Sadd Divulgação / Al Sadd
“Busquei esse gol logo na nossa estreia, quando vencemos o Al-Ahli Doha por 3 a 1, mas ele cismou em não sair, faz parte. Mas atacante está sempre na busca de balançar as redes e hoje fui mais feliz. Toda a equipe está de parabéns porque voltou a se mostrar bem competitiva e ofensiva. Estou bem empolgado com esse nosso início de temporada. Vamos atrás de novos títulos”, vibrou Firmino.
Na ocasião, o placar começou a ser construído com dois gols de outro brasileiro, o lateral-esquerdo Paulo Otávio, aos 15 e 22 minutos da primeira etapa. O catari Abdurisag ainda ampliou antes do intervalo. O Qatar SC chegou a diminuir. Firmino entrou no segundo tempo e balançou as redes aos 26 minutos, enquanto Claudinho e Akram Afif completaram a goleada.
Na conquista da última edição do Campeonato do Catar, Firmino terminou como vice-artilheiro do Al Sadd, com 13 gols, atrás apenas de Akram Afif, que marcou 15. A equipe, que lidera a competição com 6 pontos, volta a campo na próxima terça-feira (01/09), quando enfrenta o Al Gharafa, mas pela Qatar Cup.
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