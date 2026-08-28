Vanessa Riche é apresentador da Vasco TV - Divulgação/Basticast

Vanessa Riche é apresentador da Vasco TVDivulgação/Basticast

Publicado 28/08/2026 16:29

questionou a postura do dirigente e do clube rival em

A apresentadora da Vasco TV, Vanessa Riche, não poupou críticas ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. A jornalista que trabalhou no grupo Globo e na Fox Sportsem tentar impedir a venda da SAF vascaína para Marcos Lamacchia , que é enteado de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras.

"O desespero toma conta e é visível. O que me interessa saber o que você está fazendo lá no seu clube, por que você está tão interessado? O adversário deles hoje é o Palmeiras e está em outra cidade. Mas você tem um rival aqui do ladinho, com uma torcida que incomoda? Nossa alegria incomoda. Então ele vai até o último minuto protestar, argumentar para que essa negociação não aconteça", afirmou ao Basticast.

cena do presidente do Vasco posando para foto com Leila Pereira e Marcos Lamachia, antes do jogo contra o Palmeiras, foi um recado ao dirigente do Flamengo.

Vanessa Riche também defendeu os ataques de Pedrinho a Bap . E considerou que a, antes do jogo contra o Palmeiras, foi

"Mas se você olhar a linguagem subliminar da Leila com o Lamacchia com a camisa do Vasco, pra mim, foi uma resposta ao Bap. Pedrinho externou o que ele pensa e não falou nenhuma mentira", disse.



Entenda a polêmica de Bap e a venda da SAF do Vasco



O presidente do Flamengo já mostrou ser contra a negociação entre o Cruz-Maltino e Marcos Lamacchia, por considerar conflito de interesse e de propriedades. O argumento é a relação próxima do investidor com Leila Pereira, o que representaria uma possível influência em dois clubes do Brasileirão, proibido pelas novas regras de fair play financeiro.



Rubro-Negro pediu apuração da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que está Diante da situação, o, que está investigando e pode proibir a venda da SAF nos moldes atuais . Enquanto isso, foi determinada a proibição do Vasco de captar novos empréstimos com a Crefisa (cujo dono é José Roberto Lamacchia, marido de Leila e pai de Marcos) e de manter qualquer relação com o Palmeiras.