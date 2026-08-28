Vanessa Riche é apresentador da Vasco TVDivulgação/Basticast
Ex-Globo e Fox detona presidente do Flamengo: 'Desespero visível'
Vanessa Riche vê movimento de Bap contra venda de SAF do Vasco a enteado de Leila Pereira como algo para impedir a recuperação do rival
Entenda a polêmica de Bap e a venda da SAF do Vasco
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Saída de Gonzalo Plata divide opiniões entre flamenguistas nas redes
Torcedores alternam mensagens de carinho e críticas ao equatoriano; valores da venda ao Dínamo de Moscou também geram debate
Sem acordo por Álvarez, Barcelona não tem pressa por novo centroavante
Dirigentes consideram que uma oportunidade excepcional no mercado ainda poderia alterar os planos para esta janela de transferências
Torcedores criticam escolha de adversários para amistosos da Seleção
Brasil irá encarar Austrália e Índia nos primeiros confrontos depois da eliminação nas oitavas de final da última Copa do Mundo
Alisson sente dores no quadril, e não irá encarar o Athletico-PR
Jogador, de 33 anos, não entra em campo desde antes da paralisação para a Copa do Mundo; veterano tem 11 jogos pelo Tricolor
Flamengo confirma que liberou dupla para dar seguimento a negociações
Gonzalo Plata está a caminho do Dínamo de Moscou, da Rússia, e Wallace Yan, do Red Bull Bragantino; os dois não participaram do treino
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