Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou mais uma vez a venda da SAF do Vasco - Reprodução/Internet

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou mais uma vez a venda da SAF do VascoReprodução/Internet

Publicado 10/07/2026 11:22

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, segue na cruzada contra a negociação de Marcos Lamachia, enteado de Leila Pereira, para comprar a SAF do Vasco. Severo crítico do processo no rival, o dirigente rubro-negro não pretende facilitar e já afirmou que pode ir à Justiça para impedir, caso não aconteçam duas alternativas.



Para ele, essa questão é 'ilegal pela Fifa, pelo estatuto da CBF, pelo código civil brasileiro". O principal ponto de crítica é a relação do novo investidor vascaíno com a atual presidente do Palmeiras.



"A CBF tem que aprovar. A primeira solução, a mandatária (Leila), que é investidora e patrocinadora, pede para sair do Palmeiras agora. No minuto seguinte, tudo o que está sendo discutido, é legal. A outra opção é: espera outubro do ano que vem (quando acaba o mandato) e faz isso, não tem problema algum. O problema é o timing. Pela Lei brasileira, você não pode estar casado com duas mulheres ao mesmo tempo. É ilegal, é poligamia", afirmou Bap em entrevista ao Canal de Venê Casagrande.



Bap ainda garantiu que sua crítica à venda da SAF não tem relação com o fato de ser um rival do Flamengo.



'Podia ser Corinthians, Santos, Grêmio... Falar que isso é uma briga de torcida é uma tentativa de enganar o torcedor do Vasco. E, de alguma maneira, iludir também o torcedor do Palmeiras", completou o presidente do Rubro-Negro.