Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou mais uma vez a venda da SAF do VascoReprodução/Internet
Presidente do Flamengo dá sugestão para a venda da SAF do Vasco
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