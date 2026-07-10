Mourinho nesta sexta-feira (10), no centro de treinamento de ValdebebasDivulgação / Real Madrid
LEIA MAIS: Endrick retorna ao Real Madrid e inicia disputa por vaga no ataque
Agora você pode ler esta notícia off-line
Mourinho nesta sexta-feira (10), no centro de treinamento de ValdebebasDivulgação / Real Madrid
Mourinho inicia trabalho no Real Madrid cercado de expectativas
Treinador compareceu ao centro de treinamento de Valdebebas dias antes do começo oficial da pré-temporada
Adolescente morre durante comemoração de vitória da França na Copa
Jovem de 17 anos foi atropelada ao cair de veículo e não resistiu aos ferimentos
Sem Arrascaeta e Paquetá, Jardim testa alternativa para o Flamengo
Técnico do Rubro-Negro deve utilizar atacante na função de meia ofensivo nos próximos jogos
Everaldo Marques detona Fifa por condições de transmissão em estádio
Narrador destacou que local reservado à imprensa no estádio de Boston não tem cobertura
Conor McGregor se põe acima de Aldo, Holloway e demais: 'Sou o maior peso-pena'
Prestes a enfrentar Max Holloway no UFC 329, Conor McGregor quer comprovar seu status na divisão dos penas; veja e opine
Renovação de Alex Telles deve avançar nos próximos meses
Lateral é um dos principais nomes do elenco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.