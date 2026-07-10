Mourinho nesta sexta-feira (10), no centro de treinamento de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Mourinho nesta sexta-feira (10), no centro de treinamento de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 10/07/2026 10:35

O técnico José Mourinho começou seu trabalho no Real Madrid. O treinador português compareceu ao Centro de Treinamento de Valdebebas junto à sua comissão técnica nesta sexta-feira (10), dias antes do início da pré-temporada oficial do clube, marcada para a próxima segunda-feira (13), quando serão realizados exames médicos.

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LEIA MAIS: Endrick retorna ao Real Madrid e inicia disputa por vaga no ataque Os merengues vão disputar quatro amistosos em um período de 40 dias, tanto na Espanha quanto em países de fora, conforme o jornal 'AS'. A equipe fará sua estreia no Campeonato Espanhol em 23 de agosto, contra o Espanyol, fora de casa.

A chegada de Mourinho está cercada por expectativas. A última temporada do clube, sob o comando dos treinadores Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, terminou sem títulos.

Agora, a equipe liderada por Vini Jr e Mbappé quer reencontrar o caminho das glórias. Para isso, o presidente Florentino Pérez buscou o experiente treinador, que teve uma passagem de destaque no clube entre 2010 e 2013, quando conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.