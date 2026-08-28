Samir Xaud, presidente da CBF - Staff Images/CBF

Samir Xaud, presidente da CBFStaff Images/CBF

Publicado 28/08/2026 16:12

Rio - A seleção brasileira terá Austrália e Índia como os primeiros adversários em amistosos depois da Copa do Mundo . Além disso, existe a possibilidade de um jogo contra Bangladesh. As escolhas não agradaram muito os torcedores. Nas redes sociais, alguns brasileiros reclamaram do nível da seleções adversárias da equipe de Carlo Ancelotti.

Os dirigentes da CBF entendem que os jogos seriam uma forma de agradecimento pelos nativos que apoiaram o Brasil durante a Copa do Mundo. Além de ser uma oportunidade de expansão da marca.

Bangladesh em peso torcendo para o Brasil, e aqui tem malandro torcendo para a Argentina pic.twitter.com/Vg4y7Ool8a — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) June 13, 2026 Porém, mesmo com os argumentos, os torcedores brasileiros exigem competitividade nos confrontos, para acostumar os jogadores da Seleção a jogarem grandes partidas. Porém, mesmo com os argumentos, os torcedores brasileiros exigem competitividade nos confrontos, para acostumar os jogadores da Seleção a jogarem grandes partidas.

"Mano, como que vai fazer um amistoso contra essas equipes? Tem que pegar as grandes seleções europeias. Agora, enfrentar Índia e Bangladesh? Por isso que o Brasil não vai para frente, jogos marcados apenas por interesse comercial (...)", disse um usuário do X, com revolta pelos duelos.

Enquanto isso, outro foi um pouco mais específico: "Brasil podendo fazer Amistosos contra: Coreia Do Sul, Japão, Marrocos, México, Argélia, Gana, Costa Do Marfim, África Do Sul e Canadá. Sem a desculpa do calendário europeu, todas essas são boas seleções.", respondeu, mostrando que não há necessidade do adversário ser um europeu para ter alto nível de enfrentamento.

Os pedidos de amistosos contra seleções mais fortes, e principalmente europeias, aumentaram muito depois do Brasil alcançar o maior jejum da história sem conquistar uma Copa do Mundo: 28 anos com a derrota no último Mundial. Contudo, nem todos os torcedores seguem essa mesma linha de pensamento.

"Vi gente dizendo que jogar contra seleções fracas atrapalha o desempenho na Copa. Isso ai é balela, a nossa seleção que é ruim mesmo. No ciclo de 2022, o Brasil enfrentou adversários melhores do que a Argentina. A gente passou vergonha e eles ganharam o Mundial.", rebateu um internauta, exemplificando o porquê dos amistosos não afetarem diretamente o desempenho de uma equipe.

E além da discordância por conta de questões técnicas, alguns torcedores concordam que seria uma falta de respeito e de agradecimento, não reconhecer os apoiadores estrangeiros do Brasil: "Engraçado, né? Na época da Copa, quando apareciam multidões na Índia e Bangladesh torcendo para a seleção brasileira, todo mundo comentava que a CBF deveria jogar lá como agradecimento. Aí quando os caras concretizam isso, vem um monte de gente reclamar. (...)", indagou o brasileiro.

Mesmo com as divergências a respeito do tema, as partidas já estão marcadas. o Brasil joga contra a Austrália no dia 25 de setembro e 29 do mesmo mês. Também encara a Índia no dia 3 de outubro. O confronto contra Bangladesh ainda está em negociação, mas é esperado que a partida ocorra no dia 6 de outubro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato