Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Le Havre, pelo Campeonato Francês - Fred Tanneau / AFP

Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Le Havre, pelo Campeonato FrancêsFred Tanneau / AFP

Publicado 28/08/2026 14:57

Rio - O técnico brasileiro, Filipe Luís venceu suas três primeiras partidas oficiais a frente do comando do Monaco. Apenas um treinador na história da equipe francesa havia atingido essa marca trabalhando no clube que disputa a liga francesa, Arséne Wenger, no ano de 1987.

A equipe venceu o Górnik Zabrze duas vezes, em duelo válido pela Conference League, por 3 a 2 na ida e 4 a 1 na volta, e se classificou para a fase seguinte. E também venceu o La Havre por 1 a 0, na estreia do Campeonato Francês.



Boas lembranças

O início positivo anima os torcedores monegascos, pois na temporada de 1987/1988 em que o treinador francês, Arséne Wenger teve a mesma sequência inicial que o ex-treinador do Flamengo, a equipe se sagrou como a grande campeã do Campeonato Francês. Posteriormente, o francês ainda conquistaria a Copa da França em 1991, além de revelar George Weah. Wenger fez história como treinador do Arsenal, transformando a história do clube, que dirigiu por 22 anos.

Expectativas altas

O começo infla ainda mais as expectativas, tanto dos torcedores, quantos dos dirigentes, acerca de seu trabalho. O brasileiro foi contratado esperando-se que ele consiga realocar o clube entre as equipes mais fortes da França.

Em seu trabalho anterior pelo Flamengo, Filipe Luís teve exatos 100 jogos, 63 vitórias, 22 empates e apenas 15 derrotas, com mais de 70% de aproveitamento quando foi demitido. Além disso, conquistou uma Copa Libertadores (2025), um Campeonato Brasileiro (2025), uma Copa do Brasil (2024) e dois Campeonatos Cariocas (2024, 2025).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato