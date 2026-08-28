Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Le Havre, pelo Campeonato FrancêsFred Tanneau / AFP
Filipe Luís alcança feito histórico em começo como técnico do Monaco
Ex-Flamengo igualou marca que Arséne Wenger, ilustre treinador que foi ídolo no Arsenal, havia obtido em passagem pelo clube francês
Flamengo recusa oferta de clube italiano por defensor
Parma ofereceu 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus; italianos ainda colocaram 10% de mais valia na proposta
Marquinhos marca nos acréscimos e salva PSG de derrota no Francês
Paris Saint-Germain perdia a partida por 2 a 0 até a reta final; Vitinha destacou aos 46 minutos e o zagueiro deixou tudo igual aos 50
MPRJ investiga possível superlotação em partidas no Maracanã
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil e anunciou que já encaminhou ofícios a Flamengo e Fluminense
Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Vasco perde para o Palmeiras e fica em desvantagem em final no sub-20
Erick Belé anotou o único gol da partida; jogo da volta da decisão do Brasileirão da categoria acontecerá na próxima sexta-feira (4)
Ex-atacante do Vasco, Arthur Sales celebra dois anos na África do Sul
Jogador soma 79 partidas, 15 gols e 16 assistências pelo Mamelodi Sundowns desde sua estreia na equipe, em agosto de 2024
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