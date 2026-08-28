Filipe Luís tem bom início de trabalho pelo MonacoReprodução / Instagram @asmonaco
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Técnico brasileiro terá time da Premier League como maior desafio das seis partidas na próxima fase da competição europeia
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