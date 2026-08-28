Filipe Luís tem bom início de trabalho pelo Monaco - Reprodução / Instagram @asmonaco

Filipe Luís tem bom início de trabalho pelo MonacoReprodução / Instagram @asmonaco

Publicado 28/08/2026 11:08

golear o Górnik Zabrze, da Polônia, por 4 a 1 na quinta-feira (27), após O Monaco de Filipe Luís avançou para a fase principal da Liga Conferência, aona quinta-feira (27), após vencer por 3 a 2 fora de casa . E o time que disputa o Campeonato Francês conheceu nesta sexta os seis adversários que terá na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Os jogos do Monaco de Filipe Luis

Os maiores desafios para os comandados do técnico ex-Flamengo prometem ser o Bighton, oitavo colocado na Premier League da temporada passada, e o Freiburg, da Alemanha. O confronto com os ingleses será fora, e contra os alemães, em casa.



Os outros quatro jogos tendem a ser mais acessíveis para o Monaco de Filipe Luís: Lincoln Red Imps (Gibraltar) e Nordsjaelland (Dinamarca) como mandante; Hearts (Escócia) e CSKA Sofia (Bulgária) como visitante.



As partidas acontecerão entre os dias 15 de outubro e 17 de dezembro.



O regulamento da Liga Conferência

Assim como na Liga dos Campeões, o formato da competição europeia de terceiro nível é no formato suíço. Cada equipe disputa seis partidas contra adversários diferentes, sendo três em casa e três fora.



A definição dos confrontos é feita por sorteio, enfrentando um clube de cada um dos seis potes, cujo nível é definido pelo ranking.



Apesar de enfrentarem adversários diferentes, todos os participantes ficam em uma classificação única. Os oito que mais pontuarem se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto quem ficar entre 9º e 24º lugar disputará uma fase de mata-mata para garantir as outras oito vagas.



A partir das oitavas, haverá confronto de ida e volta até a final, em jogo único que será disputado em Istambul, na Turquia, no dia 2 de junho de 2027.