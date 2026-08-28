Inter Miami de Messi troca de técnico por causa do início de temporada complicadoIsaiah Vazquez / Getty Images via AFP
Inter Miami anuncia mais um técnico argentino para comandar Messi
Clube da MLS não tem bom início de temporada e amarga sequência de cinco partidas sem vencer; novo comandante não tem data de estreia
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