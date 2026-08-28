Martinelli tem 25 anos - Carlos Jasso / AFP

Martinelli tem 25 anosCarlos Jasso / AFP

Publicado 28/08/2026 07:36





As equipes entraram nas últimas etapas da negociação, que pode ser uma das maiores da história do clube. O agendamento de exames médicos será realizado em breve. O atacante Gabriel Martinelli deve deixar o Arsenal em breve para reforçar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que prepara uma proposta de 65 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões) pelo jogador. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.As equipes entraram nas últimas etapas da negociação, que pode ser uma das maiores da história do clube. O agendamento de exames médicos será realizado em breve.

A possível transferência acontece em meio à preservação de Martinelli no elenco de Mikel Arteta. O atacante, de 25 anos, ficou fora do confronto pela Supercopa da Inglaterra e também não foi relacionado para a estreia no Campeonato Inglês, diante do Coventry City.



"Bem, isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos lidando individualmente com cada jogador. Eles têm alguns problemas pessoais [negociam a saída]", afirmou Arteta, revelando que já vem conversando com os atacantes brasileiros sobre futuro.



Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pela equipe. O brasileiro, inclusive, está em seu último ano de contrato com o Arsenal, que possui a opção de estender o vínculo até 2028.