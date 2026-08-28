Martinelli tem 25 anosCarlos Jasso / AFP
As equipes entraram nas últimas etapas da negociação, que pode ser uma das maiores da história do clube. O agendamento de exames médicos será realizado em breve.
"Bem, isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos lidando individualmente com cada jogador. Eles têm alguns problemas pessoais [negociam a saída]", afirmou Arteta, revelando que já vem conversando com os atacantes brasileiros sobre futuro.
Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pela equipe. O brasileiro, inclusive, está em seu último ano de contrato com o Arsenal, que possui a opção de estender o vínculo até 2028.
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