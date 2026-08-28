Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 28/08/2026 08:23





Enquanto isso, o conflito entre as partes envolvidas segue a todo vapor. O CEO da atual equipe de Julián, Miguel Ángel Gil Marín, admitiu nesta quinta-feira (27) que o atleta está se sentindo mal porque, segundo ele, O atacante Julián Álvarez não compareceu ao treino do Atlético de Madrid pelo terceiro dia seguido, nesta sexta-feira (28), segundo o jornal 'As'. A ausência, atribuída a uma indisposição, acontece em meio à indefinição sobre o futuro do atleta, que deseja se transferir ao Barcelona Enquanto isso, o conflito entre as partes envolvidas segue a todo vapor. O CEO da atual equipe de Julián, Miguel Ángel Gil Marín, admitiu nesta quinta-feira (27) que o atleta está se sentindo mal porque, segundo ele, há pessoas que o "enganaram"

Além disso, Gil Marín também negou a possibilidade de negociá-lo ao Barcelona. O mandatário acusa o clube catalão de "falta de ética". Na última quarta-feira (26), o presidente do Barça, Joán Laporta, reiterou que a proposta pelo argentino "se mantém".



O Atlético de Madrid chegou a abrir conversas com o Arsenal pelo atacante, mas Julián se recusa a negociar com outro clube. Enquanto isso, o Barcelona segue nas buscas por um jogador de frente.