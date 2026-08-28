Rodri em ação pelo Barcelona diante do Athletic Bilbao, no Camp NouJosep Lago / AFP
“Foi um verão longo, mais longo que o normal. Preciso me adaptar rapidamente. Era aqui que eu queria estar e estou feliz com o resultado. Agora é hora de trabalhar. É importante entrar no ritmo e me adaptar a esta grande equipe. Primeiros minutos e boas sensações”, disse o volante.
O Real Madrid também tinha interesse e negociava com o espanhol, eleito o melhor da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o clube merengue não conseguiu fechar acordo, viu o rival avançar nas tratativas e selar a chegada do jogador, que estava no Manchester City.
Agora, Rodri iniciará a preparação para enfrentar o Rayo Vallecano, na segunda-feira (31). A bola vai rolar às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Neste momento, o Barcelona é o líder da competição, com seis pontos.
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