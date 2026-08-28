Djokovic e Federer são considerados dois dos maiores tenistas de todos os tempos - Glyn Kirk / AFP

Djokovic e Federer são considerados dois dos maiores tenistas de todos os tempos Glyn Kirk / AFP

Publicado 28/08/2026 15:15 | Atualizado 28/08/2026 15:47





"Acho normal que digam que Djokovic é o maior de todos os tempos. É incrível o que ele conseguiu fazer até agora. Pensei que ele estaria num ponto em que veríamos um declínio muito maior. Mas no ano passado ele chegou às semifinais em todos os quatro Grand Slams, e este ano ele está muito forte novamente", disse Federer. Rio - Roger Federer rasgou elogios a Novak Djokovic e afirmou considerar natural que o sérvio seja apontado por muitos como o maior tenista de todos os tempos. Em entrevista à 'ESPN', o suíço destacou a capacidade do antigo rival de se manter competitivo mesmo aos 39 anos."Acho normal que digam que Djokovic é o maior de todos os tempos. É incrível o que ele conseguiu fazer até agora. Pensei que ele estaria num ponto em que veríamos um declínio muito maior. Mas no ano passado ele chegou às semifinais em todos os quatro Grand Slams, e este ano ele está muito forte novamente", disse Federer.

O suíço também ressaltou a evolução de Djokovic ao longo da carreira e sua versatilidade em diferentes pisos.

"É incrível como consegue se manter em forma e que, apesar de jogar menos, ainda esteja indo longe nos torneios. Ele é um jogador que se consolidou não só nas quadras duras, mas também na grama e no saibro."

"Ele evoluiu muito ao longo da carreira, conseguiu corrigir as falhas em seu jogo. É incrível o que conquistou e eu o parabenizo por isso", completou.



Djokovic voltará às quadras neste domingo (30), quando estreia na chave de simples do US Open contra o argentino Mariano Navone, 48º colocado do ranking da ATP. Já nas duplas mistas, foi eliminado nesta última terça-feira (25), ao lado da líder do ranking da WTA, Aryna Sabalenka.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato