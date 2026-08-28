Ex-jogador húngaro Akos Buzsaky faz contato após saber que polícia o procurava como desaparecidoReprodução de redes sociais
Ex-jogador que estava 10 dias desaparecido é encontrado
Búlgaro que atuou por quatro clubes ingleses afirmou que decidiu se afastar temporariamente após enfrentar dificuldades pessoais
Ex-jogador que estava 10 dias desaparecido é encontrado
Búlgaro que atuou por quatro clubes ingleses afirmou que decidiu se afastar temporariamente após enfrentar dificuldades pessoais
STJD marca julgamento de Kaio Jorge após polêmica com o Atlético-MG
Atacante do Cruzeiro pode ser punido por falta dura em Ruan Tressoldi, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
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