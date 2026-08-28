Ex-jogador húngaro Akos Buzsaky faz contato após saber que polícia o procurava como desaparecidoReprodução de redes sociais

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Hugo Perruso
A preocupação da família de Akos Buzsaky chegou ao fim depois de dez dias. O ex-jogador húngaro, de 44 anos, foi localizado pelas autoridades e confirmou que está bem, dando fim ao mistério sobre mais um desaparecimento recente no mundo do esporte.
A mãe dele procurou a polícia da Hungria depois de não conseguir notícias do filho. Ao saber que o desaparecimento havia mobilizado as autoridades, Buzsaky decidiu encerrar o período de isolamento autoaplicado e entrou em contato para esclarecer a situação.
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O ex-jogador explicou em uma postagem nas redes sociais que atravessava um período complicado nos últimos meses e precisava se afastar do mundo.
"Caros amigos e conhecidos. Infelizmente, mudanças sérias ocorreram em minha vida, o que está me pondo à prova... chegou o momento em que senti que precisava me desvencilhar dessas coisas cotidianas", escreveu.
"Devido a um mal-entendido, minha mãe, preocupada, fez um boletim de ocorrência. Assim que tomei conhecimento da situação, interrompi meu retiro e notificamos as autoridades", completou.
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Quem é Akos Buzsaky

Com passagem sem sucesso pelo porto, no início da carreira, o ex-meio-campista conseguiu emplacar uma carreira no futebol inglês, onde defendeu quatro clubes. Buzsaky chegou ao Plymouth Argyle em 2005, e posteriormente se transferiu para o Queens Park Rangers, quando disputou a Premier League na temporada 2011/.
Antes de retornar à Hungria, para se aposentar do Frencváros, ele também vestiu as camisas de Portsmouth e Barnsley. Pela seleção húngara, acumulou 20 partidas e marcou dois gols.